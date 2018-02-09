Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала о том, как посетила ежегодный молитвенный завтрак у президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА "Новости".
Собчак отметила, что лично с главой американского государства не встречалась. Также она отметила, что у нее нет "никаких" впечатлений от этой встречи, так как у нее были другие встречи. На вопрос, хочет ли она для России такого президента, как Трамп, Собчак ответила отрицательно.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
Комментарии
Собчак приехала за зарплатой к Трампу, а он ей говорит "денег нет, держитесь там... хорошего тебе Ксюха настроения!" Тут сразу Ксюша нос повесила... президент плохой... такого не хочу
Ей сказали там - то Лёша, то Ксюша, на всех бабла не напасёшься. Ехай домой, толку от вас один фиг никакого)
Амик, а почему не публикуете топовую новость о том, как зам Медведева хохол Приходько вместе с евреем Дерипаской насиловали несчастную Настю Рыбку на яхте?
9.02.2018 14:18
- гость -
насиловали несчастную Настю Рыбку на яхте?
эта несчастная уроженка Бобруйска скоро станет Настей RIPкой)
"Амик, а почему не публикуете топовую новость..."
А нет ли тут антисемитизЬму и антихох лизЬму?)))
9.02.2018 14:52 что вы! призывов к розне нет. просто забавно.
точно нам не нужен такой президент
Конечно "...не хотела бы"! Ведь он ставленник Кремля! Главное, что успела отчитаться за деньги вашингтонского Абкома.
9.02.2018 14:18
- гость -
Амик, а почему не публикуете топовую новость о том, как зам Медведева хохол Приходько вместе с евреем Дерипаской насиловали несчастную Настю Рыбку на яхте?
неужели книжку прочитали??? ))))) (Дневник по соблазнению миллиардера)
счас заплачу несчастная Настя Рыбка.....Акула откусит по самые нехочу