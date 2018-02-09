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Вопрос прохождения паводка в Сибири обсудили на профильном совещании у полномочного представителя президента России в СФО Сергея Меняйло в Новосибирске.
Говоря о предварительных данных относительно периода весеннего половодья, полпред отметил: "Пока прогнозы по паводку спокойные".
Также он подчеркнул, что Обской бассейн является самым рискованным с точки зрения паводковой ситуации, поэтому власти обязаны принимать согласованные решения.
По словам Меняйло, следует своевременно обследовать все гидротехнические сооружения, систему оповещения, пункты эвакуации и прочее.
Отдельно Сергей Меняйло остановился на "алтайской" проблематике паводка. "От того, какие решения примут в Республике Алтай, согласованные или нет с другими регионами, зависит развитие ситуации. Хорошая подготовка к паводку гораздо дешевле, чем ликвидация последствий", — цитирует слова Меняйло "Интерфакс".
Напомним, что ранее относительно паводка-2018 высказывался и губернатор Алтайского края Александр Карлин. В частности, он отмечал, что промерзание земли до одного метра в регионе может негативно сказаться на ситуации весной 2018 года из-за того, что талые воды не будут уходить в почву.
"Еще не факт, что паводок в этом году будет легче прошлого года, когда снегозапасы были в два-три раза больше, чем среднемноголетние", — подчеркивал глава региона.
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