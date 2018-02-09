Порядка 20 российских школьников уже неделю не могут вернуться из Таиланда домой по вине авиакомпании. Об этом пишет РИА "Новости".
Школьники приехали из Якутии на культурный фестиваль. Представитель регионального министерства здравоохранения рассказал, что сложившаяся ситуация произошла по вине авиакомпании, которая ее признала. Также собеседник агентства рассказал, что авиакомпания обеспечила детей местами в гостинице и питанием.
Из-за того, что нет свободных мест на самолет, подростки улетают небольшими группами по два-три человека. Школьники уже около недели находятся в Таиланде сверх положенного срока.
В свою очередь, сайт Православной церкви в Таиланде (Московский патриархат) сообщает, что получил от российского посла в Бангкоке Кирилла Барского просьбу оказать школьникам помощь.
Комментарии
радоваться надо
вина чья? авиакомпании? тогда это их проблемы, тем более, что горячим питанием и проживанием их обеспечили, причём тут православная миссия???
Вот повезло-то! НастояЩее чудо от РПЦ!