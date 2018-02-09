Мужчина в Заринске во время застолья сломал знакомому ребра и нос

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Полиция в Заринске задержала мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого.
Как сообщили в краевом главке МВД, накануне в одной из квартир, расположенной в доме по улице Союза Республик, во время совместного распития алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт.
"Мужчина 1989 года рождения руками и ногами нанес несколько ударов мужчине 1974 года рождения. В результате этого причинил ему перелом носа, трех ребер, а также другие повреждения. Потерпевший был госпитализирован в центральную городскую больницу", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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