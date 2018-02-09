Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об адресном распределении субсидий на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в субъектах Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России.
"Подписанным распоряжением утверждено адресное (пообъектное) распределение субсидий бюджетам этих субъектов Федерации на софинансирование капитальных вложений в 24 объекта здравоохранения", — сказано в документе.
Что касается Алтайского края, то в 2018 году региону будет направлено 200 миллионов рублей, в 2019-м — 180 миллионов рублей, а в 2020-м — 100 миллионов рублей. Согласно документу, на эти средства будет реконструировано краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер", Барнаул (г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ "Краевая туберкулезная больница № 1", расположенного по адресу: улица Белоярская, д. 1, под КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер").
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