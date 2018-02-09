9 февраля Алтайский краевой суд приступил к рассмотрению дела бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимира Сагайдака. Он в декабре был осужден на два года за мошенничество.

Позднее защита экс-полицейского подала апелляционную жалобу в Алтайский краевой суд. Интересы бывшего правоохранителя представляют Виктор Чумаков и Евгений Сергутов. Последний рассказывал порталу Amic.ru, что защита намерена добиваться смягчения приговора, вплоть до условного наказания.

Владимир Сагайдак изначально обвинялся в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Гособвинение требовало девять лет лишения свободы, однако экс-правоохранителя приговорили к двум годам колонии общего режима и совсем по другой статье — за мошенничество. Вердикт вынес судья Центрального районного суда Барнаула Валерий Драничников.

Кстати, СУ СКР по Алтайскому краю, вопреки обыкновению, не стало выставлять итоговый релиз по данной теме на свой сайт, очевидно, оставшись крайне разочарованным таким решением Фемиды.

Между тем сегодня краевой суд даже не приступал к рассмотрению материалов по существу. Адвокаты Владимира Сагайдака подали жалобу к председательствующей по данному делу Ирине Моисеевой. По версии адвокатов осужденного, прокуратура не успела в срок обжаловать приговор. Этот момент является принципиальным в данном деле.

Если удастся установить, что это действительно так, то суд второй инстанции уже не сможет ужесточить приговор Владимиру Сагайдаку. Он будет либо таким же, либо более мягким. Естественно, гособвинение утверждает, что не нарушало сроки подачи представления по этому делу. В итоге судебная коллегия краевого суда решила досконально разобраться в данном вопросе, перед тем как заняться делом по существу. Запрос будет составлен в Центральный районный суд, где и регистрировались все представления по "делу Сагайдака". Служебную проверку поручено организовать председателю районного суда Андрею Худякову. На все мероприятия должно уйти не более трех недель.

Следующее заседание краевого суда по "делу Сагайдака" назначено на 2 марта.