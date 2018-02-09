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Защита новоалтайского экс-полицейского пытается доказать промах прокуратуры

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Адвокаты еще до начала рассмотрения дела в Краевом суде могут сделать так, что их клиент не понесет более сурового наказания

Фото: proza.ru

9 февраля Алтайский краевой суд приступил к рассмотрению дела бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимира Сагайдака. Он в декабре был осужден на два года за мошенничество.

Позднее защита экс-полицейского подала апелляционную жалобу в Алтайский краевой суд. Интересы бывшего правоохранителя представляют Виктор Чумаков и Евгений Сергутов. Последний рассказывал порталу Amic.ru, что защита намерена добиваться смягчения приговора, вплоть до условного наказания.

Владимир Сагайдак изначально обвинялся в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Гособвинение требовало девять лет лишения свободы, однако экс-правоохранителя приговорили к двум годам колонии общего режима и совсем по другой статье — за мошенничество. Вердикт вынес судья Центрального районного суда Барнаула Валерий Драничников.

Кстати, СУ СКР по Алтайскому краю, вопреки обыкновению, не стало выставлять итоговый релиз по данной теме на свой сайт, очевидно, оставшись крайне разочарованным таким решением Фемиды.

Между тем сегодня краевой суд даже не приступал к рассмотрению материалов по существу. Адвокаты Владимира Сагайдака подали жалобу к председательствующей по данному делу Ирине Моисеевой. По версии адвокатов осужденного, прокуратура не успела в срок обжаловать приговор. Этот момент является принципиальным в данном деле.

Если удастся установить, что это действительно так, то суд второй инстанции уже не сможет ужесточить приговор Владимиру Сагайдаку. Он будет либо таким же, либо более мягким. Естественно, гособвинение утверждает, что не нарушало сроки подачи представления по этому делу. В итоге судебная коллегия краевого суда решила досконально разобраться в данном вопросе, перед тем как заняться делом по существу. Запрос будет составлен в Центральный районный суд, где и регистрировались все представления по "делу Сагайдака". Служебную проверку поручено организовать председателю районного суда Андрею Худякову. На все мероприятия должно уйти не более трех недель.

Следующее заседание краевого суда по "делу Сагайдака" назначено на 2 марта.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Партнёры

Комментарии

9.02.2018 15:34
Арбитр

Не совсем так. Адвокаты обратили внимание на тот факт, что почтовый идентификатор на приложенном к апелляционному представлению прокурора не соответствует по датам в материалах дела. Это есть признак фальсификации со стороны прокуратуры с целью обжалования решения суда, с которым в части сторона защиты согласна. У защиты у судье в этом плане претензий никто не высказывал. Его могли и обмануть исходя из собственной лени обвинителя, который проспал сроки а потом мог пуститься во все тяжкие. Защита действует в полном соответствии с законом, который гласит, что приговор может быть изменен к худшему только тогда, когда есть представление обвинения, поданного в законные сроки. Если опоздали, то все. И это не адвокаты могут сделать как указано в заголовке. Это так требует закон.

0  0
9.02.2018 16:43
гость

по УДО выпустят поди на днях, да и все

0  0
9.02.2018 16:53
я

Молодец

0  0
9.02.2018 17:53
Doka

законы рулят...

0  0
9.02.2018 18:04
- гость -

Бьются за воров как за родных.

0  0
9.02.2018 18:17
Гость

Ага. Где Караулов и митинги???

0  0
9.02.2018 18:18
Doki-doka

Журналист написал "Кстати, СУ СКР по Алтайскому краю, вопреки обыкновению, не стало выставлять итоговый релиз по данной теме на свой сайт, очевидно, оставшись крайне разочарованным таким решением Фемиды".
И верно, нет его. А все потому, что там есть "косяк" с возбуждением самого дела. А кроме того, совсем не знали про ч.17_1 ст. 5 УПК РФ (не все конечно, есть те кто знал, но наверное не смог проконтролировать всех), а молодые зайдясь в задоре эпистолярного жанра и защите оголтелого мошенника, просто присвоив себе права Государственной Думы РФ, переписали Закон под свои "хотелки", забыв напрочь проверить "могелку". Вот и получился очередной конфуз. А теперь что называется всей административной машиной пытаются "опрокинуть" выводы суда об отсутствии оснований для квалификации действий человека как взяточничество и настойчива ищут виноватых.
Адвокаты согласны в части с судом первой инстанции. Какое же может быть взяточничество, когда помимо прочего, "взяткодатель" был должен весьма много денег всем подряд вдоль и поперек, чего сам кстати не отрицает, а "взяткодатель" купил долю малую от огромных долгов еще до того как.....
Вообще в последнее время настораживает тенденция, когда попытка получить долг, пусть и с применением власти, рассматриваться как попытка выбить взятку, а каждый полицейский "собакавожатый" видится им начальником дознания.

0  0
9.02.2018 18:34
наблюдатель

мало в деле шоу. давай еще

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