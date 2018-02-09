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Антимонопольщики вынесли постановление о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей на ООО "Газпром газораспределение Барнаул" за нарушение порядка подключения объекта капитального строительства и ущемление прав его владельца, сообщили в региональном управлении ФАС.
В ведомство обратилось ТСЖ "Северный городок" с просьбой разобраться в законности и обоснованности действий газовой компании по выдаче технических условий собственнику объекта капитального строительства, расположенного в барнаульском Научном городке, на присоединение к газораспределительным сетям, владельцем которых как раз и является ТСЖ.
Было установлено, что вместо запрашиваемых технических условий в адрес предполагаемого абонента пришел непосредственно договор о подключении к газораспределительным сетям.
"Так как Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (Правила №1314) утвержден поэтапный порядок подключения, который позволяет сначала получить технические условия и закрепить за собой на срок до двух лет в сетях газораспределения необходимую нагрузку, а потом, в дальнейшем, в этот временной период при необходимости и наличии финансовой возможности заключить договор о подключении, действия ООО "Газпром газораспределение Барнаул" по несоблюдению установленного порядка подключения лишили владельца объекта недвижимости возможности закрепить необходимую нагрузку и ущемили его интересы", — констатируют в УФАС.
В итоге антимонопольщики оштрафовали компанию на 100 тысяч рублей.
Комментарии
За что штраф то?
Да это что за штраф? Для смеха- им миллион пофиг!!