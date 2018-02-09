Огромное необычное облако, которое к тому же меняет цвет, появилось в небе над американским штатом Виргиния.
Очевидцы этого необычного явления выложили видео в YouTube. Отметим, что такое облако было замечено в небе 5 февраля.
"Я собирался на работу и увидел розовое свечение, которое двигалось от моей кухни, где готовился кофе. Я посмотрел за шторки и увидел, как эта волшебная труба парит в небе и меняет цвет прямо над нашим жилым комплексом. Небо меня восхищает, но это было редкое зрелище", — приводит газета "Известия" слова очевидца.
Комментарии
Это русские палюбому. Опять вмешивались в жизнь США. Люди любовались зрелищем и меньше работали. Так наши разведчики влияли на экономику штатов ))))))
это Настя Рыбка такое облако замутила
"и небеса свернутся, как свиток книжный"