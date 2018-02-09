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Женщина-водитель, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, сбила восьмилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Кызыл-Озек в Горном Алтае.
Как сообщили в республиканском МВД, инцидент произошел 8 февраля около 07:15 на улице Советской.
"В результате ДТП мальчик с полученными ушибами и ссадинами был доставлен в медицинское учреждение. Госпитализация ребенку не потребовалась", — уточняют в полиции.
Тестирование женщины-водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В отношении нее вынесено постановление об административном правонарушении по статье "Непредоставление преимущества в движении пешеходам".
Комментарии
теперь она просто обязана подарить мальчику велосипед
9.02.2018 16:52
- гость -
и летом сбить еще раз, но уже на велике? )))
"за сбитого двух несбитых дают" . он этот урок усвоил и будет осторожнее. может она ему будущую жизнь спасла. так учат собак- бьют бампером тихонько, и собака потом всю жизнь машин опасается.