Пассажир скончался на борту самолета, следовавшего по маршруту Москва-Барнаул, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.
Как рассказал изданию источник информации, пассажир начал странно себя вести сразу после взлета. Он разбрасывал обувь по салону самолета, самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов.
Такие выходки были восприняты экипажем как дебош. О данной ситуации было доложено диспетчерам. Через полтора часа самочувствие пассажира резко ухудшилось. Он упал на пол, начал биться в конвульсиях и скончался. Из-за трагического ЧП самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Комментарии
Я однажды тоже дунул перед вылетом.
Почти то же самое было
Пересолился, по-ходу.
А я то думаю почему сегодня Уральские Авиалинии вдруг в Екатеринбурге посадку совершили, по пути в Барнаул....
я об этом даже не подумала сразу... а эксперты-комментаторы все знают,надо же. может,летать боялся
Неисчерпаемы пируэты русского языка в руках журналистов: "он упал на пол и в конвульсиях скончался, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Екатеринбурга."
у человека был сахарный диабет, сильно повысился уровень сахара в крови, это вызывает такое неадекватное поведение. Потом впал в диабетическую кому и скончался
9.02.2018 15:22
- гость -
щас у каждого диабетика с собой глюкометр и шприц-дозатор, а то и помпа. это передоз "скорости"
Либо сахарный диабет....либо гипертонический криз перешедший в инсульт .
инсульт не так буйно.
самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов.
а что это запрещено?
во глюкануло
шмаль в брюхе вез, разрыв, передоз, "делирий" - и усе, карачун
Спецы, прокомментируйте - может ли человек умереть от психоза, или Амик открыл новое заболевание ? Думаю, что даже по описанным симптомам, хотя они наверняка вторичны, опытный клиницист может поставить предварительный диагноз. Остальное дело - за патологоанатомом.
От психоза не умирают. Это что-то другое.
Самые известные психозы - это шизофрения и биполярное аффективное расстройство. Как от них умереть?
А как фамилия? может это наш директор?
это рубанок. то-то его комментов не видать
Интересно кого обвинят?
При высоком сахаре диабетики раздражительны, но становятся слабыми, при очень низком могут быть агрессивны, могут ругаться, бить по столу, но даже подняться со стула не могут, настолько им плохо, что сил совсем нет. Лицо чёрносерозелёное, липкий пот. Ужас.
Что так ехидничаете, можете и сами заболеть. Любой человек может заболеть чем угодно, не сегодня, так завтра.
Возможно, спазм сосудов головного мозга. При взлете изменилось давление вот голова и отказала, потерял контроль над двигательной функцией, заметался по самолету. Потом эпилептический припадок. Однажды испытала подобное состояние при смене погода от дикой жары под сорок, до сильнейшего восточного ветра и резкого падения к вечеру температуры до 20 градусов. Вначале металась по садовому участку, потом, не дойдя до Южного, упала без сознания. Пришла в себя минут через 15. Обошлось без эписиндрома. Но томограф показал спазм и нарушение кровообращения. А вы сразу о наркотиках. Знакомая тема?
Инсульт шарахнул, скорее всего
у мен брат этим рейсом летел. Пассажир был пьян и начал бить стюардессу, та позвала на помощь и несколько спортсменов его побили и он упал.
несколько троллей это были)
ну да несколько, дебошир то был здоровый по комплекции, амбал прямо
видать перестарались спортачи
Мне он сказал , что с похмелья. Да и это было на лицо. Возможно белая горячка, так как пил не один день. Поэтому не надо писать всякую ерню.
пишут что драка на борту была