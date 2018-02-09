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Новости

Пассажир рейса Москва – Барнаул умер во время полета после приступа психоза

, ИА "Амител"
Мужчина начал очень странно себя вести после взлета

Фото: news.ykt.ru

Пассажир скончался на борту самолета, следовавшего по маршруту Москва-Барнаул, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Как рассказал изданию источник информации, пассажир начал странно себя вести сразу после взлета. Он разбрасывал обувь по салону самолета, самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов.

Такие выходки были восприняты экипажем как дебош. О данной ситуации было доложено диспетчерам.  Через полтора часа самочувствие пассажира резко ухудшилось. Он упал на пол, начал биться в конвульсиях и скончался. Из-за трагического ЧП самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

9.02.2018 14:59
МАЛАДОЙ

Я однажды тоже дунул перед вылетом.
Почти то же самое было

0  0
9.02.2018 15:01
:)

Пересолился, по-ходу.

0  0
9.02.2018 15:17
Kimi

А я то думаю почему сегодня Уральские Авиалинии вдруг в Екатеринбурге посадку совершили, по пути в Барнаул....

0  0
9.02.2018 15:19
- гость -

я об этом даже не подумала сразу... а эксперты-комментаторы все знают,надо же. может,летать боялся

0  0
9.02.2018 15:21
гость

Неисчерпаемы пируэты русского языка в руках журналистов: "он упал на пол и в конвульсиях скончался, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Екатеринбурга."

0  0
9.02.2018 15:22
- гость -

у человека был сахарный диабет, сильно повысился уровень сахара в крови, это вызывает такое неадекватное поведение. Потом впал в диабетическую кому и скончался

0  0
9.02.2018 15:27
- гость -


9.02.2018 15:22
- гость -
щас у каждого диабетика с собой глюкометр и шприц-дозатор, а то и помпа. это передоз "скорости"

0  0
9.02.2018 15:27
Ольга Синицина)))))))_odnoklassniki

Либо сахарный диабет....либо гипертонический криз перешедший в инсульт .

0  0
9.02.2018 15:30
- гость -

инсульт не так буйно.

1  0
9.02.2018 15:36
- гость -

самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов.
а что это запрещено?

0  0
9.02.2018 15:37
- гость -

во глюкануло

0  0
9.02.2018 15:41
- гость -

шмаль в брюхе вез, разрыв, передоз, "делирий" - и усе, карачун

0  0
9.02.2018 16:08
- гость -

Спецы, прокомментируйте - может ли человек умереть от психоза, или Амик открыл новое заболевание ? Думаю, что даже по описанным симптомам, хотя они наверняка вторичны, опытный клиницист может поставить предварительный диагноз. Остальное дело - за патологоанатомом.

0  0
9.02.2018 16:47
- гость -

От психоза не умирают. Это что-то другое.
Самые известные психозы - это шизофрения и биполярное аффективное расстройство. Как от них умереть?

1  0
9.02.2018 17:19
- гость -

А как фамилия? может это наш директор?

0  0
9.02.2018 17:26
- гость -

это рубанок. то-то его комментов не видать

0  0
9.02.2018 17:55
4ugun

Интересно кого обвинят?

0  0
9.02.2018 18:00
- гость -

При высоком сахаре диабетики раздражительны, но становятся слабыми, при очень низком могут быть агрессивны, могут ругаться, бить по столу, но даже подняться со стула не могут, настолько им плохо, что сил совсем нет. Лицо чёрносерозелёное, липкий пот. Ужас.

1  0
9.02.2018 18:31
Фи-фи

Что так ехидничаете, можете и сами заболеть. Любой человек может заболеть чем угодно, не сегодня, так завтра.

0  0
9.02.2018 18:50
гость

Возможно, спазм сосудов головного мозга. При взлете изменилось давление вот голова и отказала, потерял контроль над двигательной функцией, заметался по самолету. Потом эпилептический припадок. Однажды испытала подобное состояние при смене погода от дикой жары под сорок, до сильнейшего восточного ветра и резкого падения к вечеру температуры до 20 градусов. Вначале металась по садовому участку, потом, не дойдя до Южного, упала без сознания. Пришла в себя минут через 15. Обошлось без эписиндрома. Но томограф показал спазм и нарушение кровообращения. А вы сразу о наркотиках. Знакомая тема?

0  0
9.02.2018 19:42
Денис

Инсульт шарахнул, скорее всего

0  0
9.02.2018 20:38
evdof

у мен брат этим рейсом летел. Пассажир был пьян и начал бить стюардессу, та позвала на помощь и несколько спортсменов его побили и он упал.

0  0
9.02.2018 21:45
- гость -

несколько троллей это были)

0  0
9.02.2018 21:51
- гость -

ну да несколько, дебошир то был здоровый по комплекции, амбал прямо

0  0
9.02.2018 21:53
- гость -

видать перестарались спортачи

0  0
9.02.2018 22:35
ден

Мне он сказал , что с похмелья. Да и это было на лицо. Возможно белая горячка, так как пил не один день. Поэтому не надо писать всякую ерню.

0  0
9.02.2018 22:59
- гость -

пишут что драка на борту была

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