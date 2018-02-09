Вручение наград по итогам конкурса "Лучший продукт – 2018" состоялось 8 февраля в рамках Международной выставки продуктов питания "Продэкспо 2018" в Москве. Золотую медаль в номинации "Минеральные и питьевые воды" и право называться "Лучшим продуктом — 2018" получила минеральная лечебно-столовая вода "Завьяловская" от компании "Бочкари". Высокое качество и целебные свойства воды "Завьяловская" были отдельно отмечены дегустационной комиссией конкурса.
Напомним, предприятие вывело на рынок этот уникальный природный продукт в 2013 году, возобновив эксплуатацию Завьяловского месторождения – природного источника питьевой лечебно-столовой воды. Регионы нашей страны, в которых добывают минеральные воды такого состава, можно пересчитать по пальцам одной руки. Самая главная ценность минеральной лечебно-столовой воды "Завьяловская" — высокое содержание природного магния: 300-500 мг/л.
На сегодняшний день эта вода включена в лечебную базу многих санаториев Алтайского края.
"Мы гордимся своим регионом, его экологической чистотой и тем, что наша алтайская вода из села Завьялово, по своему составу и целебным свойствам не уступающая водам всемирно известных курортов, неизменно получает высокие награды российских и международных конкурсов. Мы стремимся повысить популярность торговой марки "Завьяловская", которая уже широко известна и востребована покупателями во многих регионах России", — отметил генеральный директор компании "Бочкари" Вадим Смагин.
Напомним, что проект "Завьяловская" участвует в Губернаторском благотворительном марафоне "Поддержим ребенка": 1 рубль от продажи каждой бутылки воды перечисляется на счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда.
Комментарии
Завьяловская для бизнеса будет?
нет, это только у легенды такой шик)))
Если в производстве используется не пищевая углекислота то - это какушка продукт....
25 тысяч такая меделька стоит, платишь и любой продукт - лучший в текущем году!