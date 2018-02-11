До Дня всех влюбленных осталось меньше недели. Это значит, что уже совсем скоро парочки будут нежно воркуя обмениваться красными и розовыми валентинками и мимишными подарками. Наши предки верили, что любой подарок имеет свое значение и способен привлечь как неудачи так и благополучие. Чтобы случайно не обидеть человека и избежать неприятных ситуаций рассказываем о значении наиболее распространенных подарков.

Подарки для мужчин

Фото: Propodarochek.ru

Галстук

Ну все, вы попали. Согласно народным приметам, этот подарок указывает, что ваша любимая (или пока еще не очень любимая) просто горит желанием побыстрее сесть вам на шею и узелок завязать потуже. Хотя, есть в этом и плюсы: дама сама будет проявлять инициативу в решении сложных и неприятных вопросов. Так что подумайте — может это как раз ваш вариант.

Фото: Preta.com.ua

Тапочки

Вообще каждому известно, что получить в подарок "тапочки" не слишком хорошая примета для влюбленных — намек на то, что вам пора уходить. Подумайте хорошенько, чем вы могли надоесть своей "половинке" и быстро исправляйтесь. С другой стороны, если вы получили тапочки "в комплекте" — то есть и у нее и у вас одинаковые — то это знак того, что ваша дама хочет шагать с вами всю жизнь нога в ногу.

Фото: Futbolki-ekb.ru

Кружка

Прорицатели человеческих отношений уверяют, что подаренная одинокая кружка несет одиночество ее обладателю. Но если опять же вам подарили набор или чайную пару — это выражение желания создать домашний уют именно с вами.

Ремень

Ремень показывает стремление дарительницы как можно крепче привязать к себе любимого мужчину, что называется поближе к телу. Но в отличие от дарительнцы галстуков, садиться вам на шею не планирует.

Алкоголь

Как сложно. Как уверяют специалисты, дорогой алкоголь в качестве подарка, да еще и распитый вместе с дарителем, весьма сближает. Но если бутылку не откупорилАлкогольи в тот же день, может привести к ухудшению здоровья владельца. В общем, думайте сами, какой смысл вкладывает в этот подарок ваша дама.

Нижнее белье

Ну вообще-то это мужчинам дарят довольно редко — просвещенные женщины знают, что дарить любимому нижнее белье к измене. Но если вы все же получили такой подарок на день Валентина, это может означать что либо вы весьма пообносились, либо ваша избранница ждет от вас новых более игривых ощущений.

Ремень

Часы

Говорят, что получить часы в подарок к скорой разлуке. Но если вам подарили не китайский аксессуар за 100 рублей с АлиЭкспресс, а вполне солидный и качественный, то это означает, что ваша дама хочет, чтобы постоянно о ней вспоминали. К тому часы носят на левой руке — той, что ближе к сердцу. Мило, правда?

Шампунь, гель, дезодорант

В общем, все мыльно-рыльные принадлежности. Тут мы нашли только два варианта толкования такого подарка: либо это намек на то, чтобы вы чаще посещали ванную, либо ваши отношения не слишком близкие и ваша дама просто предпочла "отделаться" дежурным набором. В любом случае повод задуматься.

Подарки для женщин

Украшение с жемчугом

В старину говорили, что жемчужинки это слезы русалок и обладательница такого подарка будет часто плакать. Но сегодня жемчуг считается символом чистоты и нежности. И если ваш мужчина преподнес вам этот подарок, значит, именно такие ассоциации вы у него вызываете. Так что вам придется соответствовать.

Кольцо

Ого, какой подарок в День влюбленных! Однозначно — признание в самых горячих чувствах.

Кактус

Иногда такое тоже случается. И знаете, кактусы тоже бывают красивы. Если вы в этом все-таки не уверены, то подумайте о том, что возможно ваш любимый просто ревниво вас охраняет — кактус в народе считается мужегоном из дома женщины.

О том что означают другие цветы — смотрите в инфографике

Часы

Хватит плакать, не обязательно этот подарок к расставанию. Может это просто намек на то, чтобы вы не опаздывали? Кроме того, во многих странах часы преподносят тем, кому хотят постоянно напоминать о себе.

Пушистые тапочки и мягкие игрушки

Далеко не каждый мужчина может подобрать Если с этим ваш мудчина уВсе просто: ваш мужчина не смог то может быть просто желание быть ""Приятные сувениры и мимишные игрушки, диванные подушки и прикольные мохнатые шлепки, а также другие милые вещицы, украшающие декор и привносящие душевность в вашу жизнь – да он романтик! Не каждый мужчина способен подобрать милую женскому сердцу мелочь, которая согреет вниманием и поднимет настроение в грустные моменты. Так что если он угадал с вашими вкусами, и, обнимая подаренного плюшевого медведя, вы ощущаете тепло и внимание любимого человека – это прекрасно!

Конфеты

Смотря какие конфеты — если ваши любимые, то ваш мужчина очень хотел вас порадовать, и сделать вашу жизнь намного слаще. Если же это просто коробка конфет по акции с ближайшего магазина — ваг парень просто решил отделаться в этот праздник минимальными затратами.

Кухонная утварь

Тут все просто: ваш дорогой ждет от вас домашнего уюта, пирогов, гуся в яблоках, борщей и всего тому подобного. Вам нравится такая перспектива? Тогда — вот оно ваше счастье.

Нижнее белье

Ух ты, какой проказник. А если еще с размером угадал и с цветом — чего гадать то? Вы любимы, желанны и достойны самого лучшего.

Шампунь, гель, мыло

Вполне может быть, что вашему принцу не нравится аромат того шампуня, которым вы пользуетесь. Ну или ваши отношения перешли в такую стадию скучного быта, что стоит серьезно подумать, как исправить ситуацию.

Подарки унисекс

Книга

Книга в подарок на день Влюбленных встречается редко. Но ежели такое произошло, то может быть уже намек на то, что хватит смотреть сериалы и шоу, пора умнеть?

Парфюм

Парфюм очень личный подарок. Подобрать аромат, который бы подходил человеку и нравился ему — очень трудно. Но если вы получили в подарок "ваш" аромат, то знайте, выбирая этот подарок ваша "половинка" думала только о вас.

Солнечные очки

Хорошие очки — хороший подарок. Но есть тут и второй смысл: возможно, ваш даритель хочет, чтобы вы смотреть на мир его глазами.

Кошелек или бумажник

Если в подаренном вам кошельке ничего нет, то это может значить, что вам подсознательно (или вполне сознательно) желают бедности. Но если в кошелек вложена хоть одна монета, это кардинально меняет значение подарка — вам желают процветания и финансового благополучия.