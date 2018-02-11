Воскресенье, 11 Февраль, 13:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,17
€ 71,39
476883
-7°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День влюбленных-2018 Выборы президента - 2018Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Новости

Галстук или мыло: рассказываем, о значении подарков в День всех влюбленных

, ИА "Амител"
Чтобы случайно не обидеть человека и избежать неприятных ситуаций надо знать тайный смысл подарка

До Дня всех влюбленных осталось меньше недели. Это значит, что уже совсем скоро парочки будут нежно воркуя обмениваться красными и розовыми валентинками и мимишными подарками. Наши предки верили, что любой подарок имеет свое значение и способен привлечь как неудачи так и благополучие. Чтобы случайно не обидеть человека и избежать неприятных ситуаций рассказываем о значении наиболее распространенных подарков.

Подарки для мужчин

Фото: Propodarochek.ru

Галстук

Ну все, вы попали. Согласно народным приметам, этот подарок указывает, что ваша любимая (или пока еще не очень любимая) просто горит желанием побыстрее сесть вам на шею и узелок завязать потуже. Хотя, есть в этом и плюсы: дама сама будет проявлять инициативу в решении сложных и неприятных вопросов. Так что подумайте — может это как раз ваш вариант.

Фото: Preta.com.ua

Тапочки

Вообще каждому известно, что получить в подарок "тапочки" не слишком хорошая примета для влюбленных — намек на то, что вам пора уходить. Подумайте хорошенько, чем вы могли надоесть своей "половинке" и быстро исправляйтесь. С другой стороны, если вы получили тапочки "в комплекте" — то есть и у нее и у вас одинаковые — то это знак того, что ваша дама хочет шагать с вами всю жизнь нога в ногу.

Фото: Futbolki-ekb.ru

Кружка

Прорицатели человеческих отношений уверяют, что подаренная одинокая кружка несет одиночество ее обладателю. Но если опять же вам подарили набор или чайную пару — это выражение желания создать домашний уют именно с вами.

Ремень

Ремень показывает стремление дарительницы как можно крепче привязать к себе любимого мужчину, что называется поближе к телу. Но в отличие от дарительнцы галстуков, садиться вам на шею не планирует.

Алкоголь

Как сложно. Как уверяют специалисты, дорогой алкоголь в качестве подарка, да еще и распитый вместе с дарителем, весьма сближает. Но если бутылку не откупорилАлкогольи в тот же день, может привести к ухудшению здоровья владельца. В общем, думайте сами, какой смысл вкладывает в этот подарок ваша дама.

Нижнее белье

Ну вообще-то это мужчинам дарят довольно редко — просвещенные женщины знают, что дарить любимому нижнее белье к измене. Но если вы все же получили такой подарок на день Валентина, это может означать что либо вы весьма пообносились, либо ваша избранница ждет от вас новых более игривых ощущений.

Ремень

Часы

Говорят, что получить часы в подарок к скорой разлуке. Но если вам подарили не китайский аксессуар за 100 рублей с АлиЭкспресс, а вполне солидный и качественный, то это означает, что ваша дама хочет, чтобы постоянно о ней вспоминали. К тому часы носят на левой руке — той, что ближе к сердцу. Мило, правда?

Шампунь, гель, дезодорант

В общем, все мыльно-рыльные принадлежности. Тут мы нашли только два варианта толкования такого подарка: либо это намек на то, чтобы вы чаще посещали ванную, либо ваши отношения не слишком близкие и ваша дама просто предпочла "отделаться" дежурным набором. В любом случае повод задуматься.

Подарки для женщин

Украшение с жемчугом

В старину говорили, что жемчужинки это слезы русалок и обладательница такого подарка будет часто плакать. Но сегодня жемчуг считается символом чистоты и нежности. И если ваш мужчина преподнес вам этот подарок, значит, именно такие ассоциации вы у него вызываете. Так что вам придется соответствовать.

Кольцо

Ого, какой подарок в День влюбленных! Однозначно — признание в самых горячих чувствах.

Кактус

Иногда такое тоже случается. И знаете, кактусы тоже бывают красивы. Если вы в этом все-таки не уверены, то подумайте о том, что возможно ваш любимый просто ревниво вас охраняет — кактус в народе считается мужегоном из дома женщины.

О том что означают другие цветы — смотрите в инфографике

Часы

Хватит плакать, не обязательно этот подарок к расставанию. Может это просто намек на то, чтобы вы не опаздывали? Кроме того, во многих странах часы преподносят тем, кому хотят постоянно напоминать о себе.

Пушистые тапочки и мягкие игрушки

Далеко не каждый мужчина может подобрать Если с этим ваш мудчина уВсе просто: ваш мужчина не смог то может быть просто желание быть ""Приятные сувениры и мимишные игрушки, диванные подушки и прикольные мохнатые шлепки, а также другие милые вещицы, украшающие декор и привносящие душевность в вашу жизнь – да он романтик! Не каждый мужчина способен подобрать милую женскому сердцу мелочь, которая согреет вниманием и поднимет настроение в грустные моменты. Так что если он угадал с вашими вкусами, и, обнимая подаренного плюшевого медведя, вы ощущаете тепло и внимание любимого человека – это прекрасно!

Конфеты

Смотря какие конфеты — если ваши любимые, то ваш мужчина очень хотел вас порадовать, и сделать вашу жизнь намного слаще. Если же это просто коробка конфет по акции с ближайшего магазина — ваг парень просто решил отделаться в этот праздник минимальными затратами.

Кухонная утварь

Тут все просто: ваш дорогой ждет от вас домашнего уюта, пирогов, гуся в яблоках, борщей и всего тому подобного. Вам нравится такая перспектива? Тогда — вот оно ваше счастье.

Нижнее белье

Ух ты, какой проказник. А если еще с размером угадал и с цветом — чего гадать то? Вы любимы, желанны и достойны самого лучшего.

Шампунь, гель, мыло

Вполне может быть, что вашему принцу не нравится аромат того шампуня, которым вы пользуетесь. Ну или ваши отношения перешли в такую стадию скучного быта, что стоит серьезно подумать, как исправить ситуацию.

Подарки унисекс

Книга

Книга в подарок на день Влюбленных встречается редко. Но ежели такое произошло, то может быть уже намек на то, что хватит смотреть сериалы и шоу, пора умнеть?

Парфюм

Парфюм очень личный подарок. Подобрать аромат, который бы подходил человеку и нравился ему — очень трудно. Но если вы получили в подарок "ваш" аромат, то знайте, выбирая этот подарок ваша "половинка" думала только о вас.

Солнечные очки

Хорошие очки — хороший подарок. Но есть тут и второй смысл: возможно, ваш даритель хочет, чтобы вы смотреть на мир его глазами.

Кошелек или бумажник

Если в подаренном вам кошельке ничего нет, то это может значить, что вам подсознательно (или вполне сознательно) желают бедности. Но если в кошелек вложена хоть одна монета, это кардинально меняет значение подарка — вам желают процветания и финансового благополучия.

Читайте также в сюжете: День влюбленных-2018

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

11.02.2018 10:05
- гость -

Подарки ничего, а вот комментарии к ним - редкостный бред.
И вообще:
https://pp.vk.me/c626919/v626919710/405ca/tEA4OymCmZQ.jpg

0  0
11.02.2018 12:55
- гость -

вот огромные медведи самый глупый подарок. пылесборник.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
13:06
Американец вступил в схватку с медведем ради спасения щенка 1
12:41
Российский сериал "Екатерина" впервые покажут в Японии 0
12:12
Грузовой поезд протаранил "Газель" в Алтайском крае 0
11:41
Искавшая наркотики в одном из домов Нью-Йорка полиция нашла 60 петухов 3
11:13
Путин выделит 1,6 млрд рублей на реконструкцию музтеатра в Крыму 16
10:32
Очевидцы: машина сгорела в Барнауле в ночь на 11 февраля 2
10:04
Изгнанный с эфира Соловьева гость пообещал извиниться перед семьей Филипова 17
09:42
В Забайкалье задержали главу Минсельхоза за махинацию с займом в 10 млн руб 2
09:08
Дуэт победил с песней о терактах в Европе на итальянском фестивале песни 0
08:45
Американские СМИ назвали форму россиян самой стильной на Олимпиаде-2018 12
08:18
Когда в 2018 году будут отмечать китайский Новый год и как его праздновать 14
08:04
Аграрному Алтаю на заметку: коровы делятся на оптимистов и пессимистов 2
07:50
Блондинка Джен: лучшие фотографии Дженнифер Энистон 1
07:34
Русский классицизм посреди Барнаула: как выглядел корпус АГАУ 55 лет назад 0
07:19
Медаль России с золотым отливом: олимпийский дневник Amic.ru за 11 февраля 2
07:03
Коттедж с теплыми полами и дренажем продают в Барнауле за 14 млн рублей 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 11 февраля 2
06:32
Галстук или мыло: рассказываем, о значении подарков в День всех влюбленных 2
06:17
До 0 градусов: теплый и солнечный день обещают в Алтайском крае 11 февраля 1
06:01
Высокие тарифы и дорогие перелеты: что мешает развитию Горного Алтая 2
23:05
Самый дорогой Aston Martin выставят на торги за 1,2 млрд рублей 0
22:01
CAS объяснил, почему решил не пускать российских спортсменов на Олимпиаду 0
21:05
СМИ: США заплатили россиянину $100 тыс. в попытках вернуть себе кибероружие 1
20:03
Россиянин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане 2
19:48
Жительница Москвы выпрыгнула в окно, спасаясь от вооруженного ножом мужа 1
19:17
Водопады замерзли на реке Шинок в Алтайском крае 0
18:57
Мемориальную доску в честь летчика Филипова открыли в воронежской школе 2
18:29
Впечатляюще: открылась зимняя Олимпиада городов Алтайского края 4
18:15
Туман и 24-градусные морозы придут в Алтайский край 11 февраля 0
17:51
Геологи нашли крупные залежи золота и серебра в Башкирии 6
17:12
Шведская лыжница завоевала первое "золото" Олимпийских игр в Пхенчхане 4
16:59
Алтайская деревня с циркачами стала героем телерепортажа 0
16:20
Новосибирца осудили за поджог приемной депутата 1
15:43
Скончался актер из сериала "Карточный домик" 0
15:12
Минфин пообещал снизить налоговую нагрузку на граждан РФ 13
14:43
Пьяный водитель попал в два ДТП в центре Барнаула 3
14:09
Бродячие псы обживают теплотрассы возле детсада в Камне-на-Оби 2
13:52
Сирийские ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля 9
13:28
Восемь человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Красноярском крае 0
12:34
Алтайские полицейские завоевали "серебро" по двоеборью на Чемпионате МВД РФ 0
12:12
Эксперты назвали самые популярные японские автомобили в РФ 2
11:33
Пожилая жительница Барнаула погибла при пожаре в частном доме 0
11:12
Депутат предложил возродить в России гимнастику по ТВ и радио 17
10:34
Россия и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве на Балтике 1
10:05
Алтайские полицейские задержали двоих сельчан за кражу пил на 15 тыс. руб 2
09:58
СМИ сравнили российский Су-35 с американским F-35 0
09:21
Болельщик из США развернул на трибуне российский флаг на открытии ОИ-2018 9
09:03
Пристав нашел пропавшую без вести жительницу Новосибирска в суде 0
08:42
Лавров рассказал об отношении к России в мире 2
08:18
Что такое Кудесы и как нужно поздравить домового в день его рождения? 9

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.