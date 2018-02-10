Новые наступившие выходные февраля приготовили для барнаульцев ряд интересных мероприятий, среди которых театральная премьера, концерты и другие культурные мероприятие обязательные для посещения. Разбираемся, как провести свободное время и куда сходить.

Музей "Мир камня" вновь приглашает жителей и гостей горда на пешую экскурсию, которая пройдет в субботу. сбор на Ползунова, 39 в15:30. Группа отправится на Барнаульский сереброплавильный завод, где можно будет прикоснуться к вековым стенам и услышать увлекательный рассказ о месте, с которого начиналась история краевой столицы.

Вечером 10 февраля в 17:00 в Молодежном театре Алтая покажут трагикомедию по произведению Александра Вампилова "Старший сын".

А в 18:30 в концертном зале "Сибирь" можно будет послушать программу "Горячий снег", которая посвящена героям Сталинградской битвы на Волге в 1941–1942 годах.

"На сцене и на экране, в словах ведущего, в песнях, в стихах, в документальных текстах оркестр "Сибирь", солисты выразят глубочайшее уважение всем участникам битвы за Сталинград, за Родину", — рассказывают организаторы концерта.

10 и 11 февраля в 17:00 в филармонии выступят оркестр, дирижер заслуженный деятель искусств РФ Валерий Ермошкин и солист заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев из Москвы. Программа получила название "Истории любви II", она адресована людям самого разного возраста. Пришедшие на концерт погрузятся в удивительный мир классических образцов российской и зарубежной эстрады. Уникальность программы в том, что прекрасные, любимые многими с детства эстрадные песни прозвучат в сопровождении симфонического оркестра.

Субботним вечером можно овлечься от забот в Hairy Lemon Pub на концерте группы "SkAйФ", музыканты которой исполняют каверы на группу "Ленинград" и песни собственного сочинения. Начало мероприятия в 21:00.

Главным культурным событием выходных станет премьера в театре драмы. Здесь 10 и 11 февраля можно будет увидеть спектакль "Темные аллеи", в основу которого легли рассказы из одноименного сборника Ивана Бунина. Режиссером стал Максим Астафьев.

Также 10 и 11 февраля в музкомедии будут показывать исторический мюзикл "Ползунов".

Для детей в воскресенье в МТА пройдет показ спектакля "Карлик Нос", а в музкомедии покажут "Дюймовочку". В театре кукол "Сказка" для малышей подготовили "Буку" и "Серебряное копытце" — первый спектакль пройдет в субботу, второй в воскресенье.

Среди кинопремьер – картина "Колесо чудес" режиссера Вуди Аллена, главные роли в которой исполнили Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет. Также на большом экране начнутся показы итальянской комедии "Место встречи", криминального боевика "Охота на воров", ужасов "Уиджи: Проклятие Вероники" и фильма "Пятьдесят оттенков свободы". Для любителей современного российского кино на неделе выйдет отечественная лента "Женщины против мужчин: Крымские каникулы".

Детей можно будет сводить на китайский мультфильм "Трон эльфов".