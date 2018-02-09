Следователи обнаружили у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина большую коллекцию элитных часов, пишет "Лента.ру".
Как сообщает издание, в коллекции бывшего чиновника было 195 штук элитных часов на общую сумму 602 миллиона рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тысяч долларов, а незадолго до задержания Хорошавин заказал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей.
Также осужденный чиновник любил скупать недвижимость. Так, в СКР установили, что часть имущества бывший губернатор не задекларировал. Поэтому эта недвижимость была конфискована в доход государства по иску Генпрокуратуры. Речь идет о четырех квартирах общей кадастровой стоимостью свыше 240 миллионов рублей, шести машино-местах общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей, шести автомобилях стоимостью не менее 42,3 миллиона рублей, в их числе Mercedes-Benz стоимостью 11 миллионов рублей, Bentley-Continental GT и Bentley Mulsanne общей стоимостью более 23,3 миллиона рублей, два Lexus, которые оцениваются в сумму не менее шести миллионов рублей.
Также в доход государства отошел жилой дом, деньги в рублях и валюте, ювелирные украшения и другие ценности.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , суд вынес обвинительный приговор для Александра Хорошавина. Он получил 13 лет колонии строгого режима. Кроме этого, его оштрафовали на 500 миллионов рублей. Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем.
Комментарии
Ладно, машина по цене квартиры. Но часы... Это уже за гранью понимания.
9.02.2018 16:25
Кому чего. Для меня и машина за гранью понимания.
зажрался
поделом
Видимо хорошо зарабатывал, а учителям платят по 15.000....
хорошо был хорошавин
Зачем качать нефть? Можно качать губернаторов!
А кто поставил на эту должность его... или кадровая служба не причем? Какой то шабаш, он всё в тихушку творил - машины, часы... замы, охранники, на планерках мило улыбались, здоровкались....
гад! лучше бы больным детям помогал, как это делал капитан "Локомотива" Иван Ткаченко...
думаете, другие 88 губернаторов меньше воруют? это прост к выборам пиар- типа борьба с коррупцией.
9.02.2018 17:55
напомни, какие выборы были, когда его арестовали?
Если это не борьба с коррупцией то что? Поделись?
Жду ответа от тебя доченька офицера.
Также в доход государства отошел жилой дом, деньги в рублях и валюте, ювелирные украшения и другие ценности.
А что, уже конфискацию ввели или это в счет погашения штрафа "500 миллионов рублей"?
Наворовал миллиарды а наказание 13 лет и штраф 500 миллионов, я правильно понял?
или все наворованное изъяли все таки?
Конфисковали все - автомобили, дома, деньги, часы, и прочая - где-то на два без мелочи ярда, плюсом штраф в 500 млн. внукам платить еще хватит.