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Новости

Школьница в Приморье прочитала на уроке стихотворение Маяковского с матом

, ИА "Амител"
Отдел образования по этому факту проводит проверку

Фото: energolife.info

Отдел образования Ольгинского района Приморья назначил проверку после того, как ученица из сельской школы прочитала на уроке стихотворение Владимира Маяковского, содержащее нецензурные слова. Об этом пишет РИА "Новости".

Как рассказал изданию представитель отдела образования, этот момент сняли одноклассники девочки, а позже видео выложили в Сеть. Собеседник агентства признался, что шокирован поведением учительницы – она сидела, слушала и смеялась.

"Учитель, готовясь к уроку, задает тему – лирика Маяковского, стихи о женщине или о родине, например. Это устоявшаяся методика преподавания. А не так, что школьник сам выбирает стих, а учитель не контролирует процесс, и с первых слов же можно понять, что это не воспитание", — отметил представитель отдела образования.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

9.02.2018 16:38
- гость -

"И я не хочу, чтоб их этаких роз мои изваяния высились..." - это, что ли? У нас в советское время ученик, читавший на уроке это стихотворение, ограничился одной буквой, как в учебнике

0  0
9.02.2018 17:07
- гость -

а што такого? в ютьюбе полно детсадовцев, читающих со сцены Сектор газа - "здравствуй дедушка мороз борода из ваты ты подарки нам принес? 3.14 горбатый!?"

0  1
9.02.2018 17:19
- гость -

стих-то какой?

1  1
9.02.2018 17:22
гость

у Есенина тоже есть нецензурные слова и что? это как влияет...интересно, скоро дети даже не смогут сказать- ой, я пукнул-сразу родителей вызовут...

0  0
9.02.2018 17:32
- гость -

мат нужно разрешить! всё равно полстраны на нём разговаривают.

0  1
9.02.2018 17:34
Кот.Без сапог.

Я в Париже
Живу,как денди
Женщин имею
до ста.
Мой член,
как сюжет в легенде,
Переходит
из уст в уста

0  0
9.02.2018 17:52
- гость -

Сколько вас фантазёров!

0  0
9.02.2018 18:11
- гость -

Ночь. Лежу на чужой жене.
Одеяло прилипло к жопе.
Штампую кадры Советской Стране.
Назло буржуазной Европе!

Навеяло .. в 10 классе учили

0  0
9.02.2018 18:25
Тоже Маяковский

Оглушить бы их трехпалым матом в бабушку и в Бога душу мать!

0  0
9.02.2018 18:37
- гость -

То же Маяковский , за это можно и двушечку схлопотать

0  0
9.02.2018 19:50
Oleg-sg

Прочитала, и молодец. А Мальцева просто выслуживается. Из песни, особенно сельской, слов не выкинешь

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