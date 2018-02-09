Отдел образования Ольгинского района Приморья назначил проверку после того, как ученица из сельской школы прочитала на уроке стихотворение Владимира Маяковского, содержащее нецензурные слова. Об этом пишет РИА "Новости".
Как рассказал изданию представитель отдела образования, этот момент сняли одноклассники девочки, а позже видео выложили в Сеть. Собеседник агентства признался, что шокирован поведением учительницы – она сидела, слушала и смеялась.
"Учитель, готовясь к уроку, задает тему – лирика Маяковского, стихи о женщине или о родине, например. Это устоявшаяся методика преподавания. А не так, что школьник сам выбирает стих, а учитель не контролирует процесс, и с первых слов же можно понять, что это не воспитание", — отметил представитель отдела образования.
Комментарии
"И я не хочу, чтоб их этаких роз мои изваяния высились..." - это, что ли? У нас в советское время ученик, читавший на уроке это стихотворение, ограничился одной буквой, как в учебнике
а што такого? в ютьюбе полно детсадовцев, читающих со сцены Сектор газа - "здравствуй дедушка мороз борода из ваты ты подарки нам принес? 3.14 горбатый!?"
стих-то какой?
у Есенина тоже есть нецензурные слова и что? это как влияет...интересно, скоро дети даже не смогут сказать- ой, я пукнул-сразу родителей вызовут...
мат нужно разрешить! всё равно полстраны на нём разговаривают.
Я в Париже
Живу,как денди
Женщин имею
до ста.
Мой член,
как сюжет в легенде,
Переходит
из уст в уста
Сколько вас фантазёров!
Ночь. Лежу на чужой жене.
Одеяло прилипло к жопе.
Штампую кадры Советской Стране.
Назло буржуазной Европе!
Навеяло .. в 10 классе учили
Оглушить бы их трехпалым матом в бабушку и в Бога душу мать!
То же Маяковский , за это можно и двушечку схлопотать
Прочитала, и молодец. А Мальцева просто выслуживается. Из песни, особенно сельской, слов не выкинешь