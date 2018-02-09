Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Соревнования по сноуборду всероссийского масштаба открылись 9 февраля на барнаульском горнолыжном комплексе "Авальман". В них принимают участие юноши и девушки 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения.
В Барнаул приехали 55 спортсменов из Красноярска, Новосибирска, Кузбасса, Алтайского края и Республики Казахстан.
Сноубордисты соревнуются в трёх дисциплинах: параллельный слалом (PSL), параллельный гигантский слалом (PGS) и борд-кросс (SBX). Заезды в дисциплине борд-кросс, которые состоятся в заключительный день соревнований, 11 февраля, пройдут в Барнауле впервые.
Как прошел парад открытия и первые заезды спортсменов, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Какие молодцы! Глаз радуется!!!
Побольше таких репортажей и статей!!
Только фотографии не с Авальмана почему-то.
а откуда?)
Авальман это)