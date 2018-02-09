Подробности гибели пассажира на борту самолета "Москва – Барнаул"

Фото:aviaforum.ru
Смерть пассажира, летевшего рейсом "Москва — Барнаул", подтвердили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает RT.
Ранее о происшествии сообщал "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Отмечалось, что после взлета пассажир начал вести себя странно, разбрасывал обувь по салону авиасудна, многократно открывал и закрывал двери туалетов.
Спустя некоторое время самочувствие пассажира резко ухудшилось, он упал на пол, начал биться в конвульсиях и скончался.
Как сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на данные авиакомпании, бригада бортпроводников и медики, находившиеся на борту самолета, пытались реанимировать пассажира. Но в итоге спасти ему жизнь не удалось.
Напомним, что из-за трагического ЧП самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Комментарии
Это подробности ?????
Ничего нового.
А где подробности???
Подскажу, ими могут быть результаты вскрытия - передоз, разрыв контейнера с наркотиком, диабет, инсульт и т.д.
человек просто не смог сдержать радости от того, что он вырвался в москву
от радости обувь не раскидывают
9.02.2018 17:38
- гость -
Балбес, самолет в Барнаул летел.
Значит, с горя
однако новости, что 9 февраля Гражданская Авиация России отмечает своё 95-летие не было...