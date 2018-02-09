Житель поселка Марьино в Новой Москве нашел двух новорожденных медвежат, которые лежали в коробке у мусорных баков, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, теперь животных передадут в Торопецкую биологическую станцию "Чистый лес" — структурное подразделение центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника в Тверской области.
Отметим, что необычную находку обнаружил вечером 8 февраля сотрудник газеты "Московская перспектива". Затем редакция газеты обратилась в департамент природопользования Москвы с просьбой помочь спасти животных.
Комментарии
ми ми ми жаль, что потом какой-нибудь охотник(читай: серийный убийца) их пристрелит.