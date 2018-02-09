Фото: vk.com/barneos22
Жесткое столкновение автомобилей Toyota Mark II и Honda Saber произошло в самом центре Барнаула днем 9 февраля.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария случилась около 14:30 в районе дома №30 по проспекту Ленина.
За рулем Toyota находился мужчина 1990 года рождения, а автомобилем Honda управлял водитель 1982 года рождения.
В результате ДТП пострадал водитель Mark II. Ему оказана помощь, госпитализация не потребовалась. Автомобили получили очень серьезные повреждения.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Mark II это диагноз
Марк очень низко летел...
да там судя по фото оба еще те летчики
Вот вам и правый руль.