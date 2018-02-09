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Барнаульские полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2115. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, днем 7 февраля в поселке Павловск хозяин авто ненадолго зашел домой, а автомобиль оставил открытым с ключами в замке зажигания. Когда мужчина вышел, то автомобиля уже не нашел.
Хозяин машины обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что машина проехала по трассе в направлении к Барнаулу. Ориентировка с данными автомобиля была немедленно передана всем нарядам города. Злоумышленник был задержан в Барнауле на проспекте Калинина сотрудниками Росгвардии совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.
Машину сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу. Сейчас угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Комментарии
руки нужно отрубить!
водятел тоже хорош!