12 февраля в истории

В этот день в 1809 году родился Авраам Линкольн. 16-й президент США вошел в историю как национальный герой, ликвидировавший рабство на территории США.
Также 12 февраля, только 1881 года, появилась на свет знаменитая русская артистка балета Анна Павлова.
В 1955 году 12 февраля советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур.
Если говорить о приметах и праздниках, то 12 февраля – это день святителя Василия. Считается, что поссорившиеся люди обязательно должны помириться, иначе будут враждовать весь год.
По приметам, если в этот день снег падает крупными хлопьями или на деревьях есть иней – скоро наступит оттепель. А красная Луна говорит о том, что стоит ждать сильного ветра.
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