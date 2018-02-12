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Из колонии особого режима для пожизненно осужденных ИК-18 ("Полярная сова", расположена за Полярным кругом, в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа) впервые за всю ее историю освободился заключенный. В настоящий момент выпущенный на волю Анвар Масалимов, осужденный за убийство с расчленением, находится в Москве. Маньяки. Они способны годами держать в страхе многомиллионные города. Их называют дьяволами, сатаной или монстрами. Маньяки или серийные убийцы — самая страшная опухоль развитой цивилизации. Их боятся, их изучают ведущие мировые ученые, но даже они не могут объяснить, что заставляет людей выходить на охоту на другого человека. Криминальная история России знает немало серийных убийц. Особенно много они действовали в Ростове-на-Дону, в Москве и Сибири. Алтайский край и Барнаул тоже не прошли стороной громкие преступления. Предлагаем вспомнить самые резонансные из них.

Михаил Юдин, прозвище "Бердский маньяк", убил пять человек

Наш земляк орудовал в соседней Новосибирской области, где держал в страхе город Бердск. Уроженец поселка Нагорный Топчихинского района Алтайского края Михаил Юдин жил в неполной семье с матерью и братом. После окончания восьми классов средней школы отслужил в армии. После увольнения в запас уехал в Новосибирскую область в город Искитим, где работал на стройке. Уже с раннего возраста знакомые отмечали угрюмость Юдина и его скованность в общении с людьми. По их воспоминаниям, его характер менялся лишь в состоянии алкогольного опьянения. Летом 1998 года Юдин переехал в город Бердск, где познакомился с женщиной, стал жить у неё и работать в строительной бригаде.

12 августа 1998 года Юдин встретил одинокую женщину, предложил ей познакомиться и заодно проводить до дома. Когда они попали в безлюдное место, он на нее напал, изнасиловал и попытался задушить. Однако женщина выжила и обратилась с заявлением в полицию. Поймать монстра не удалось. Спустя год, летом 1999 года, маньяк совершил своё первое убийство. Затащив 16-летнюю девушку в кусты рядом с автобусной остановкой, маньяк насиловал её около часа. На сей раз, услышав шаги случайных прохожих, он не стал убегать. Ещё живая жертва попыталась привлечь к себе внимание, но ей это не удалось. Юдин задушил её, забрал часы и серьги и ушёл. Часы он подарил жене, а серьги – матери.

В 2000 году в Новосибирской области произошло еще несколько убийств и изнасилований молодых женщин, которые также не удалось раскрыть. Оперативники не подозревали, что все эти преступления связаны между собой, пока три жительницы Новосибирска одна за другой не сообщили милиции, что на них напал неизвестный преступник, который пытался убить и изнасиловать их. После того, как был составлен фоторобот злоумышленника, следователям стало ясно, что на них нападал один и тот же человек.

Потенциальных жертв маньяк выбирал среди стройных, невысокого роста брюнеток в обтягивающих джинсах в возрасте от 16 до 23 лет. Уже позже на допросе у следователя Михаил Юдин признался, что предпочитал женщин такого типа, так как ему казалось, что они не могли оказать сопротивления.

В Новосибирске и Бердске началась паника в те годы. Напуганные жительницы этих городов стали менять стиль одежды и цвет волос, чтобы случайно не привлечь внимание маньяка. Однако начиная с зимы 2000 года преступления прекратились. Насильник словно растворился в воздухе. Как выяснилось уже позже, Юдин просто испугался вызванного резонанса и решил временно прекратить свои вылазки.

На подозреваемого милиционеры вышли после очередного убийства женщины, совершенного в декабре 2002 года на улице Рогачева в Бердске. Следователям пришлось провести 16 молекулярно-генетических экспертиз. Жертвой стала девушка, которую маньяк убил в её собственной квартире. По этому делу был арестован Алексей Гаськов, который взял убийство на себя, однако вскоре был изобличён в самооговоре.

Позже полиция вышла на его друга — уроженца Алтайского края Михаила Юдина. Во время обысков в квартире маньяка были найдены вещи пяти убитых и изнасилованных им девушек. В общей сложности Юдину инкриминируется 27 преступлений — кроме изнасилований и убийств это покушения на убийство, кражи вещей, похищение и уничтожение документов жертв.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Михаила Юдина полностью вменяемым. "Бердский маньяк" отправлен в тюрьму "Полярная сова" отбывать пожизненное заключение. Любопытно, что неизвестна судьба его родственников. В публикациях местных СМИ так и не удалось найти информацию, живет кто-то из близких Юдина в Топчихе или нет.

Валерий Копытов, прозвище "Барнаульский Чикатило", убил 19 человек

На сегодняшний день самый кровавый маньяк, орудовавший в нашем городе. При этом убийства Валерия Копытова не так широко известны, как барнаульского "репетитора" из АлтГТУ или милиционера Александра Павленко. Валерий Копытов орудовал в городе с 2000 по 2004 год. Именно в ту пору в городе еще были свежи воспоминания о чудовищных убийствах алтайских студенток.

Валерий Копытов в 1996 году освободился из колонии, где отбывал срок за корыстные преступления. По имеющимся данным, вернувшись домой, Валерий столкнулся с тем, что у него не осталось друзей. На работу в тяжелые годы устроиться было трудно. В итоге молодой человек озлобился на всех, ушел из дома и стал жить на улице в землянке, которую соорудил за Новым мостом через реку Обь.

Именно в районе проживания Валерия Копытова следователи прокуратуры затем обнаружили 13 трупов, захороненных бомжом. Помимо этого, еще 6 захороненных тел погибших от рук Копытова людей были найдены в районе Новоалтайска, Заринска и Бийска. Все места захоронения показал сам Копытов.



Мотивом к совершению почти всех убийств были ссоры Копытова с такими же, как и он, бомжами. После этого следовала драка, затем Копытов брал в руки все, что попадалось. На момент задержания Валерию было 34 года. В общей сложности в стенах тюрьмы он проведет 25 лет.

По совокупности совершенных преступлений его приговорили к 25 годам лишения свободы. На свободу барнаульский потрошитель должен выйти к 2030 году.

Барнаульский маньяк, прозвище "Репетитор", "Университетский маньяк", количество жертв — от 7 и больше

Самая загадочная криминальная история города, которая по-настоящему пока еще не исследована. Из этой истории потенциально Дэвид Финчер может снять такое же гениальное кино, как "Зодиак". В этой жуткой истории, где спустя 20 лет все покрыто тайной, слишком много загадок и сегодня. Например, известно, что в ходе прочесывания волонтерами леса в поселке Южный были найдены конечности десятков человек. При этом за убийцей числится всего 7 жертв. История с маньяком вызвала цепочку событий, включая смену власти в алтайской полиции, уволенных преподавателей в алтайском "политехе" и многое другое.

В 1998-1999 годах пропали, а затем были найдены мертвыми в Калманском районе две абитуриентки АлтГТУ. Труп первой из них был найден в притоке Оби, а второй — в лесополосе. В ходе прочёсывания лесополосы в Калманском районе был обнаружен скелет. Причём, как установили эксперты, он принадлежал девушке, и её убийство было совершено в 1997 году. Широкий резонанс история приобрела летом 2000 года, когда в Барнауле в короткий срок пропали 5 абитуриенток АлтГТУ. Вскоре останки девушек были найдены в лесополосе в Калманском районе. В городе началась паника. 30 октября тогдашний советник генпрокурора России Владимир Колесников провел в Барнауле пресс-конференцию с журналистами, в ходе которой отрицал, что сексуальный маньяк уже пойман, при этом дав обещание, что в течение 10 дней он будет задержан. Так и произошло.

По подозрению в убийстве вскоре был задержан торговец обувью во Дворце зрелищ и спорта Александр Анисимов, который признал вину. Однако во время следственных действий, проводившихся 1 ноября группой милиционеров, Анисимов выбросился из окна 9-го этажа девятиэтажного дома в спальном районе Барнаула. В результате дело так и осталось нераскрытым и никто не знает, кто держал в страхе в 2000 году целый город. Представители полиции утверждали, что потрошителем барнаульских девушек Анисимов вряд ли был. При этом его опознали несколько девушек, которые утверждали, что они видели его в коридорах университета, где он помогал им поступить на бюджетное направление.

Дело барнаульского маньяка напоминает убийства, которые совершал серийный убийца по прозвищу "Зодиак" в прошлом веке в США. Как и там, в барнаульском деле можно разбираться еще долго.

Александр Маслич, прозвище "Тюремный каннибал", убил четырех человек

В июле 1994 года главной криминальной новостью для Алтайского края стало страшное преступление в рубцовской колонии УБ 14/9. Тогда 23-летний Александр Маслич и 25-летний Алексей Голузов, отбывавшие наказание за серию тяжких преступлений, совершили акт каннибализма над своим соседом по камере.

Задушив сокамерника удавкой, они расчленили труп, извлекли сердце, печень и отрезали два куска мяса от ягодицы. Человечину сварили, съели мясо и выпили бульон. Также они выпили всю кровь 23-летней жертвы. Начальник столовой позже показал, что подсудимые до совершения этого дикого преступления голодными не были. Сами же людоеды признались, что им не нравились строгости режима содержания в колонии и они искали повода перевестись в Москву. Свое преступление молодые люди планировали около года.

Пока шло следствие, Маслич убил еще одного сокамерника, не пожелавшего отдавать карточный долг. Александр Маслич в свои двадцать три уже четыре раза был судим — грабежи и угоны. Чтение приговора заняло 45 минут. Суд приговорил Голузова к 15 годам, Маслича — к смертной казни.

Алексей Рыжков, прозвище "Рубцовский потрошитель", убил пять человек

Самый известный маньяк в истории третьего по величине города региона. Преступления, которые приписывались Алексею Рыжкову, были совершены в Рубцовске в ноябре-декабре 2000 года. В разное время были обнаружены пять женских трупов со следами изнасилования и удушения. Возраст жертв колебался от 16 до 43 лет.

Алексей состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "олигофрения в степени дебильности". Одноклассники его не любили. После шестого класса Алексей бросил ненавистную школу, где его, переростка, обижали и дразнили одноклассники, насмехались учителя. Повзрослев, Рыжков совершил два грабежа. После освобождения 27-летний молодой человек не спешил устраиваться на работу. Первой жертвой стала Наталья, которая пошла в гости к подруге. Но до нее девушка не дошла. Труп Натальи был обнаружен в тупике за хозяйственными постройками. Женщина была изнасилована и задушена. В дальнейшем трупы девушек находили в шахте лифта. Также были убиты 60-летняя женщина и школьница. Возле столовой "Центральная" одиннадцатикласснице встретился бредущий мужчина, который сам вызвался проводить ее до дома. Он силой уволок обезумевшую от страха школьницу за кооперативные гаражи, где надругался над ней в извращенной форме и задушил шарфом.

Нашли Алексея Рыжкова во время убийства наркоманки и проститутки, которую он после распития самогона убил, потом изнасиловал несколько раз. Причем сделал это в подъезде многоквартирного дома. В итоге мужчину в крови опознали соседи. Следствие выдвинуло версию, по которой маньяк совершал свои преступления под воздействием комплекса сексуальной неполноценности — одна из знакомых усомнилась в его сексуальных возможностях. Отрабатывалась и версия возможной связи убийств в Рубцовске с нашумевшей серией убийств пяти девушек-абитуриенток летом 2000 года в Барнауле, не раскрытой до сих пор. Но она не подтвердилась. Приговорен к пожизненному заключению.

Александр Ушкало, прозвище "Громозека", убил шесть человек

Свои преступления он совершал на территории Барнаула, Прокопьевска и Новосибирска. В конце 80-х уроженец киргизского города Джалал-Абад Александр Ушкало окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, где получил специальности политрука и религиоведа. Однако через два года его уволили из армии. Неудачу потерпел Ушкало и в бизнесе.

В розыск Ушкало объявили в 1998 году, после того как он в Прокопьевске убил старушку и ее квартирантку. Бывший политрук снимал у старушки квартиру и задолжал ей более 20 тысяч рублей. Денег у него не было, поэтому он зарубил топором сначала хозяйку, а потом девушку, оказавшуюся свидетельницей преступления. Когда старший следователь новосибирской прокуратуры Роман Цыганков, заподозривший Ушкало в причастности к убийству, вызвал его на допрос, преступник уехал в Барнаул. Оттуда он позвонил следователям и похвастался, что никто его никогда не сможет поймать. Свою следующую жертву Ушкало убил в столице Алтайского края. Он оглушил женщину напильником, а потом задушил. Из квартиры забрал только импортный телевизор.

После этого преступник уехал в Новосибирск, где совершил еще четыре убийства: сначала задушил администраторов двух ведомственных гостиниц, где останавливался на несколько дней, затем — двух человек, сдававших ему в аренду квартиры. У своих жертв он похищал украшения, предметы быта и даже не брезговал старыми напольными ковриками. Поймать мужчину было действительно сложно. Сыщики проверили на причастность к преступлениям более 4 тысяч человек, установили всех таксистов, которые подвозили людей к домам, где были совершены убийства. Фотография убийцы была опубликована в СМИ. Вскоре сыщикам удалось получить информацию о том, что похожий по описанию человек снимает квартиру. Прибывшие туда милиционеры задержали Ушкало. Однако на суде выяснилось, что мужчина невменяем, и он был направлен на принудительное лечение.

Александр Павленко, прозвище "Маньяк-милиционер", "Потрошитель из Барнаула"

Еще одно резонансное дело Барнаула, которое развивалось сразу после убийства абитуриенток АлтГТУ. В 2001 году 35-летнего Павленко-насильника и на тот момент сотрудника Ленинского РОВД Барнаула поймали после того, как одной из жертв удалось совершить побег. 2 февраля 2001 года Павленко предложил молодой девушке проехать к нему в гости. Войдя в квартиру со своей попутчицей, Павленко, по данным следствия, сразу запер входную дверь на ключ. После небольшой дозы спиртного последовало предложение заняться любовью, но дама отказала. В итоге мужчина пытал ее семь часов с использованием милицейских наручников, инъекций неизвестного препарата, зажигалки, горлышка от бутылки. К 8 часам утра даже сам Александр Павленко устал и пошел в душ. Девушка, обмотавшись простыней, сделала отчаянный прыжок со второго этажа, сломав себе ногу.

Когда Павленко был задержан, вспомнилось, что в январе 2000 года против него возбуждалось уголовное дело по фактам совершения насильственных действий сексуального характера, а также незаконного лишения свободы в отношении другой жительницы Барнаула.

Спастись ей удалось, лишь выбросив из окна его квартиры записку, в которой девушка просила о помощи. Девушку освободили. Однако дело было "замято", а на потерпевших было оказано давление сотрудников правоохранительных органов, и дело было прекращено.

После задержания Александра Павленко проверяли не только по тем преступлениям, в которых он сознался. Его проверяли на причастность к убийствам абитуриенток, но доказать это не смогли. Бывшего милиционера следствие обвиняло в четырех убийствах. Павленко начал жаловаться в различные инстанции. Его письма оставили без внимания. Александра посадили на 24 года. Однако в январе 2012 года Верховный суд РФ оправдал Павленко по обвинению в убийстве двух человек и совершении действий сексуального характера в отношении одной из них. Сейчас Александр Павленко на свободе.

В связи с делом маньяка-милиционера, которое получило большой общественный резонанс в Барнауле, были проведены чистки рядов правоохранительных органов.

Сергей Бирюлин, прозвище "Точикатило"

Летом 2005 года в городе снова появился очередной маньяк. 48-летний барнаулец Сергей Бирюлин, неоднократно сидевший, убил трех женщин. Из-за его профессии в прессе получил прозвище "Токарь-маньяк". В июне того года в нагорной части Барнаула нашли тело молодой женщины. Именно на этом преступлении и был пойман токарь, который рассказал милиции о предыдущих преступлениях.

В первый раз он напал на девушку, возвращавшуюся ночью на проспекте Космонавтов. После трех ударов ножом в спину она все-таки смогла вырваться и забежать домой. Через три недели он снова прогуливался по Космонавтов, где встретил девушку, которая вырваться уже не смогла. Еще через три недели он напал на третью женщину. Она вышла ночью из дома искать припозднившегося мужа. Дело было на том же проспекте Космонавтов. Утром тело женщины нашли на трамвайных путях.

Выяснилось, что у Сергея было много психических отклонений, но, несмотря на это, его приговорили к отбыванию наказания не в больнице, а в колонии строгого режима. В итоге он получил 24 года.