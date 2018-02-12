Многие барнаульцы уже знакомы с эко-ярмаркой ВДНХ, расположенной на улице Взлётной, 2к. Это место, где представлены настоящие достижения от хозяйств, свежие фермерские товары со всего Алтайского края и не только. Белорусские деликатесы, армянские сыры и колбасы, а также фрукты из Таиланда и ближнего зарубежья – все это здесь есть в изобилии.

Ярмарка "ВДНХ" старается сделать посещение рынка радостным событием и регулярно проводит тематические праздники на своей территории. Так, 18 февраля на площадке перед ярмаркой состоится семейный праздник в честь Масленицы. Всех гостей ожидает катание на пони и собачьих упряжках, богатырские забавы, столб с призами, воздушный шар, игры, конкурсы, розыгрыши и подарки.

Современный, но вполне традиционный рынок объединил на своей территории множество товаров: мясо, птицу, рыбу, в том числе живую, деликатесы, молочные продукты, сыр и яйца, кондитерские изделия, полуфабрикаты, бакалею, специи, фрукты и овощи. Украшением ярмарки является и фирменное кафе от одного из производителей напитков – "Ферма Бочкари". Помимо собственной продукции "Бочкарей", в заведении представлены пельмени ручной лепки и другие блюда.

Популярностью среди населения пользуется недавно открывшаяся продовольственная база БУМ. Здесь есть все необходимые продукты питания, а также бытовая химия по очень выгодным ценам. Автолюбителей тоже могут порадовать открытием отдела запасных частей EMEX.

В павильоне ВДНХ можно найти как непродовольственные товары, так и дополнительные услуги: ремонт обуви, зонтов, изготовление ключей, пошив одежды, часовую мастерскую, ювелир, товары для детей, товары для праздника, всё для бань, товары для сада и огорода. Для любителей спорта открыл свои двери Центр красивого тела "Созвездие", где опытные тренеры по хореографии, йоге и других направлений помогут приблизиться к мечте о своем красивом и здоровом теле. А каждое воскресенье на парковке эко-ярмарки ВДНХ работают вещевая барахолка и антикварный рынок.

Ассортимент товаров продолжает расти – каждый месяц на территории ярмарки "ВДНХ" открываются новые отделы, в планах – привлечение к сотрудничеству совсем небольших производителей, с продукцией которых жители города пока ещё не были знакомы.

Начало семейной Масленицы в 13:00.

Эко-ярмарка ВДНХ

Барнаул, ул. Взлетная, 2к

тел. 55-67-55