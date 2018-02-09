Судебные приставы в Саратове разыскивают участника реалити-шоу "Дом-2", который накопил долги по алиментам в размере более 100 тысяч рублей. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, мужчине уже запретили выезд за границу и приостановили действие его водительских прав.
Мать неплательщика рассказала, что он не живет по прописке, а находится на территории Московской области и является участником реалити-шоу "Дом-2". Источник издания рассказал, что речь идет об Илье Яббарове.
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