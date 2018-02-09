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Новости

Судебные приставы разыскивают участника "Дома-2" из-за долгов по алиментам

, ИА "Амител"
32-летний мужчина задолжал своему ребенку больше 100 тысяч рублей

Фото: dom2reality.ru

Судебные приставы в Саратове разыскивают участника реалити-шоу "Дом-2", который накопил долги по алиментам в размере более 100 тысяч рублей. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, мужчине уже запретили выезд за границу и приостановили действие его водительских прав.

Мать неплательщика рассказала, что он не живет по прописке, а находится на территории Московской области и является участником реалити-шоу "Дом-2". Источник издания рассказал, что речь идет об Илье Яббарове.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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9.02.2018 21:21
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