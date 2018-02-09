Фото: vladtime.ru
Барнаулец, который несколько лет проживает в Санкт-Петербурге, накануне спас раненную ножом в шею женщину — наш земляк пережал ей артерию и дождался приезда медиков.
Кровавый инцидент произошел 8 февраля в районе станции метро "Площадь Восстания". "21-летний мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры с целью убийства нанес удар ножом в область шеи своей знакомой 1999 года рождения, после чего с места происшествия скрылся...Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщает управление Следственного комитета по Северной столице.
Как передает ТАСС, по словам очевидцев, первую помощь женщине с ножевым ранением оказал прохожий, который пережал ей артерию и дождался прибытия врачей скорой помощи.
Как стало известно порталу Amic.ru, мужчиной, который спас потерпевшую, оказался барнаулец Тимур Колосов. Известно, что он около семи лет живет в Питере. В краевой столице он долгое время состоял в Совете предпринимателей Октябрьского района.
По факту же совершенного в отношении женщины преступления возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Комментарии
Молодец!
Тимур несколько лет был членом Совета предпринимателей Октябрьского района города Барнаула. Кстати наших земляков в северной столице все больше и больше.
Герой. я б так не смог в крови пачкаться. ну если только женщина красивая.
вообще "мужики" совсем выродились- на детей и женщин руку поднимают!
Кстати наших земляков в северной столице все больше и больше.
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Интересно, а зачем они туда уезжают? АБК плохо старается?
За оказание НМП респект конечно.
я однажды в 7 лет друга из коммунальной ямы с водой спас, позвав старшего брата. нам за это его родители большой торт сделали. спасённая тоже должна отблагодарить.