Суд удовлетворил иск барнаульской семьи о взыскании с детского лагеря и детско-юношеской спортивной школы компенсации морального вреда из-за полученной ребенком травмы позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Известно, что случай произошел еще летом 2016 года. Ребенок принимал участие в тренировочных сборах в одном из детских оздоровительных лагерей в составе спортивной группы. В свободное от тренировок время девочка упала с перекладины и получила травму — перелом трех позвонков.
После стационарного лечения ребенок обучался на дому, пропустив школьную линейку, посвященную 1 сентября, поступив при этом в 1-й класс.
Согласно заключению проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы, ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Руководство детского лагеря обязали выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Комментарии
Не понятно,ребенок из детского сада в лагере травмировался,что ли?????Или амиковцы опять перепутали чего?
Сколько родителей сядет в тюрьму, если каждого наказывать за травмировавшегося дома ребёнка?
ребенок теперь на всю жизнь заработал кучу ограничений, а за это 400 т.р., неценится здоровье граждан россии
В свободное от тренировок время девочка упала с перекладины и получила травму
полный звиздец... такими судами "родители" скоро добьются, что их чад будут на цепи и в наручниках в свободное время держать.. или вообще скажут "да пошли вы со своими киндерами на хутор"...