Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров. Об этом пишет "Лента.ру".
"Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции. И, безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права", — отметил официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что сейчас крайне важно поддержать всех российских спортсменов — тех, кто поехал на Олимпийские игры, и тех, кого не пустили. Также пресс-секретарь отметил, что, возможно, будут проведены альтернативные соревнования для не участвующих в Олимпиаде российских спортсменов.
Напомним, апелляции подавали следующие спортсмены: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).
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Обеспокоенность сменили сожаления