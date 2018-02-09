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Совещание по вопросу снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пассажироперевозящего транспорта провел глава Барнаула Сергей Дугин, поставив задачу сократить в краевой столице аварийность.
"Рост числа камер видеофиксации нарушений ПДД дал положительный эффект, их установка продолжится в рамках реализации приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Мест концентрации ДТП становится меньше. Но успокаиваться нельзя, работа по снижению аварийности должна продолжаться", — цитирует градоначальника пресс-центр городской администрации.
Руководителям пассажироперевозящих предприятий и сотрудникам профильного комитета Сергей Дугин поставил задачу усилить работу с водителями.
"Необходимо в полной мере использовать потенциал общественного контроля", — добавил он.
В ходе совещания в мэрии также было заявлено, что в настоящее время в краевой столице проводится большая работа по приведению дорог в нормативное состояние и почти 44% транспортных магистралей города сегодня соответствует нормативным требованиям.
Что касается конкретно проблемы аварий с участием пассажирского транспорта, то в городе проводятся проверки технического состояния автобусного парка, соблюдения водителями правил перевозки пассажиров и ПДД.
"Особое внимание уделяется автобусам малой вместимости, так называемым маршруткам. По выявленным нарушениям составлено 742 административных материала. С целью ужесточения ответственности перевозчиков за совершение ДТП в договоры на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров включено условие расторжения договора в одностороннем порядке в случае совершения на маршруте ДТП, повлекшего гибель или причинение тяжкого вреда здоровью", — добавляют в горадминистрации.
Комментарии
Пока не будет для убийц за рулем адекватного наказания,порядка на дорогах не будет! А такие ,как Ракшина,Дроздов,Бикташев будут хозяевами жизни((((
еще забыли мальчика папа которого остался служить в ГИБДД за его смертельный заезд без прав и страховки на авто!
Мэр предложил усилить работу с водителями, одеть на каждого ошейники и за спиной поставить смотрящего с плёткой, а этот мэр на желает нам рассказать что сделано для улучшения организации движения, где развязки , расширения проезжей части, камер видите ли они наставили и ещё дополнить хотят, а транспорта с каждым годом становиться больше.
Сначала понастроили, затем транспортные потоки считаем и проблемы с парковками и пробками решаем. Все время все СТРОГО УСИЛИВАЮТ !
9.02.2018 19:28
гость
Вас, баранов общественнотранспортных, по хорошему, надо как минимум пару раз в год заставлять принудительно проходить психиатра и экзамен теоретический по ПДД. Вы же краев не видите тупо отмазываясь "у меня график". Перекресток забить, для вас обычное дело. На красный проскочить, как высморкаться. И т,д. и т.п.
Когда наконец будет достроена Солнечная Поляна?