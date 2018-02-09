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Правила удачных и безопасных покупок и продаж детских вещей через смартфон

, ИА "Амител"
Сегодня есть отличная возможность выгодно покупать и продавать в интернете

Дети так быстро растут… А вместе с этим их гардероб меняется едва ли не с космической скоростью: то одна вещь стала мала, то другая. Знакомая ситуация? В итоге львиная доля семейного бюджета регулярно тратится на покупку обновок для малышей, а вещи, ставшие маленькими, заполняют шкафы. Если экономно и рационально подойти к вопросу формирования детского гардероба, то можно рассмотреть вопрос приобретения детских вещей у частных лиц. Этот обзор как раз на эту тему, ищем самые полезные места в интернете, где можно купить нужное и продать ненужное. Причем не обязательно с пометкой "б/у".

"Авито" и прочие сайты

Портал Avito не просто лидирует среди себе подобных, но и входит в ТОП-5 сайтов рунета по посещению. Весьма удобно и то, что есть возможность скачать приложение для этого сервиса на свой смартфон, чтобы получать мгновенные уведомления и сообщения о товарах.

После установки и простой регистрации нужно выбрать нужный город для поиска объявлений. Затем зайти в раздел "Личные вещи" и выбрать "Детская одежда и обувь" или "Товары для детей и игрушки". Чтобы не просматривать сотни объявлений, наберите в поиске название того, что ищете. Можно добавить и конкретного производителя одежды. Есть и функция личных сообщений — прямо в приложении можно пообщаться с продавцом по поводу цены и состояния товара, попросить выслать дополнительные фото и назначить встречу. Продавать тоже совсем не сложно: выбираете нужный раздел, заполняете информацию о товаре, добавляете фото и размещаете.

Еще одна популярная альтернатива этому порталу – сайт и приложение "Юла" – работает по такому же принципу.

Единомышленникам

Не менее популярный в последнее время способ найти продавца или покупателя детских вещей – это специальные группы в социальных сетях. Для многих он удобнее тем, что здесь можно перейти на реальную страничку продавца. По отзывам, так покупать психологически комфортнее, особенно если у вас найдутся общие знакомые. Однако рекомендуем искать виртуальный рынок именно в своем городе. Для этого наберите в поиске групп "ВКонтакте", "Одноклассниках" или Facebook, например "Детские вещи. Новосибирск" или "Мамочки Барнаула". Часто подобные сообщества бывают закрыты, чтобы сократить количество спама. Однако, если вы не бот, проблем со вступлением быть не должно.

Жителям Москвы и области рекомендуем обратить внимание на самую многочисленную группу "Продажная группа. Детская" в Facebook. В ней состоит около 35 тысяч человек, и, судя по постам и комментариям, найти тут можно не просто конкретные вещи конкретных марок, но и даже определенного цвета. Здесь часто можно встретить запросы типа "Ищу одежду на весну для мальчика, рост 98. Предлагайте", такой способ помогает быстро одеть малыша с ног до головы. Мамам двойняшек, включая автора этого текста, нельзя оставлять без внимания аккаунт в Instagram @twins_sale. Там продают вещи, уже скомпонованные по цветам и размерам, так что не нужно будет мучиться в поисках подходящей пары по всему интернету.

Правила безопасности

При всем удобстве покупок и продажи вышеописанными способами не стоит забывать о некоторых правилах безопасности. Покупая через Сеть, можно столкнуться с обманом, как и на обычном рынке. Прочитайте и запомните следующие правила:

- Оберегайте данные своей банковской карты. Часто мошенники просят сообщить код, который приходит в неожиданном SMS, а это означает, что деньги уже пытаются снять с карты. Иногда злоумышленник хочет узнать от вас три цифры с оборотной стороны карты (CVC-код), и его тоже нельзя сообщать никому. Вы можете сообщать покупателям только имя владельца карты и номер карты, 16 цифр с лицевой стороны – все.

- Все расчёты проводите через карту, на которой лежит только сумма на конкретную покупку. В этом случае, даже если кто-то получит контроль над вашей картой, его "добыча" будет минимальной. Это правило универсально и не касается одного лишь интернета. В конце концов, любой из нас свою карту может просто потерять, а обнаружить это далеко не сразу. Основные средства лучше держать в своём же банке на отдельном счету, по необходимости переводя деньги на карту небольшими суммами.

- Не соглашайтесь на предоплату. Даже если продавец обещает вам за это "бронь" товара и тем более скидку. Так можно лишиться денег и не получить товар.

- Просите у продавца крупные фото проблемных мест одежды. Если у вас не будет возможности посмотреть товар лично перед покупкой, такая просьба уменьшит ваши риски. Например, в детской верхней одежде часто страдают колени и внутренние стороны рукавов, а в обуви – пятки и носы. Кроме того, не стесняйтесь просить прислать конкретные замеры, важные для вас: длину рукавов, ширину горловины, общую длину изделия и так далее: к сожалению, производители на стандарты размеров смотрят по-разному.

Соблюдая эти нехитрые правила, обезопасите себя от возможных финансовых потерь и разочарований. Удачных покупок!

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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