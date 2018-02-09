Депутат Госдумы Иван Сухарев внес предложение о создании специальной лотерее для тех водителей, которые не нарушают ПДД. Об этом пишет RT.
Как сообщается, парламентарий уже направил соответствующий запрос в Главное управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с просьбой рассмотреть предложение.
Сухарев считает, что что ответственные водители смогут регистрироваться в специальной лотерее, призовой фонд которой будет сформирован из штрафов, уплаченных правонарушителями.
Депутат привел в пример Швецию. Он отметил, что в результате этого нововведения в стране снизилась средняя скорость автомобильного потока на участке на 22%.
"А как мы знаем, превышение скорости очень часто заканчивается авариями, иногда с печальным исходом", — резюмировал Сухарев.
Комментарии
Может правда предвыборная обстановка, может ещё что. Но последнее время новости о выдвигаемых законопроекта вызывают только смех и недоумение.