Кто-то делает подарки на День всех влюбленных, кто-то нет, но многие из тех, кто отмечает этот праздник, все равно стараются хоть чем-то порадовать свою половинку, и чаще всего в качестве сюрприза выступают различные блюда – многие любят вкусно покушать. Но если у вас нет времени стоять у плиты или попросту кулинария не ваш конек, мы предлагаем вам попробовать приготовить популярный десерт тирамису по крайне простому рецепту.
Комментарии
Начнем с того, что маскарпоне у нас не продается, а его заменители данное блюдо только портят
Да прям, не выдумывайте
"Начнем с того, что маскарпоне у нас не продается, а его заменители данное блюдо только портят"
Продаётся. В "Ленте", "Ашане" и даже местечковых магазинах. Не всякий, конечно, хорош, но выбрать можно. С печеньками чуть сложнее, мне они только в "Ленте" попадались, но их легко испечь (заменить каким-нить "Юбилейным" или "Дачным" нельзя, оно совсем другое; иногда заменяют на бисквит - но это тоже не равноценная замена, скорее пародия)
Готовила пару раз. Отличный десерт ,с тортами Тирамису - ни в какое сравнение. Но будет вкуснее, если ему дать постоять часа 2 в холодильнике перед подачей на стол.
маскарпоне В "Ленте", "Ашане" и даже местечковых магазинах????
вообще да, так умиляют "знатоки" сыров и вина, которые под каждым рецептом пишут, что вот нормального нет, а вы нормальное пробовали? а сильно отличается от того, что продается? а в ресторанах, уверены, что нормальные маскарпоне используют