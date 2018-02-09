Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых. Об этом пишет ТАСС.
Регулятор подчеркивает, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются.
В пресс-релизе сказано, что краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики.
Кроме этого, по данным ЦБ, усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.
Комментарии
эх, как хорошо жить в России, жалко, что я в какой то другой России живу...
9.02.2018 19:23
- гость -
Приезжайте в гости
Снижение ключевой ставки это хорошо.
Всякие ипотечные кредиты будут дешевле