Актер Дмитрий Бузылев, известный по ролям в фильмах "Табор уходит в небо", "Жестокий романс", "Сибириада", "Возвращение Будулая" скончался на 62 году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Отмечается, что Бузылев умер 7 февраля после продолжительной болезни.
"Последними словами Дмитрия Михайловича стали слова благодарности и признание в любви Никите Сергеевичу Михалкову и Гильдии актеров", — цитирует агентство "Москва" сообщение пресс-службы кинематографистов России.
Прощание с актером состоится 11 февраля. Гражданская панихида пройдет в 11:00 в Доме кино. Похоронят Бузылева на Пыхтинском кладбище.
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