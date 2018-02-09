Как сообщил радиостанции "Говорит Москва" источник в Департаменте образования Приморского края, сообщения об увольнении педагога неверны — женщина продолжит работу в учебном заведении.
Накануне в соцсетях появилась видеозапись занятия, во время которого школьница рассказала стихотворение Владимира Маяковского, содержащее ненормативную лексику. Видео по ссылке.
Отмечается, что 11-классница — дочь директора школы. Ее выбор пал на данное произведение Маяковского потому, что девочка на спор хотела доказать — за чтение таких стихов ей ничего не будет.
После этого отдел образования Ольгинского района Приморья начал проверку. В СМИ появилась информация, что администрация школы намерена уволить учителя.
"Про увольнение педагога речи нет. После обнародования факта в классе проведено совместное родительское собрание — с детьми, родителями, педагогом. Учитель признал, что должен был остановить ученика. Сейчас в школе проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка ситуации. Но причин увольнять педагога нет", — сказал сотрудник департамента.
Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на начальника отдела образования Ольгинского района Приморского края Елену Мальцеву, с ученицей побеседовал психолог, ее поставили на контроль в комиссии по делам несовершеннолетних.
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