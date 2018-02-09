Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские бизнесмены, попавшие в "кремлевский список" США, смогут рассказать о возникших из-за этого проблемах президенту Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.
"Сегодня как раз будет общение с бизнесменами, и бизнесмены как раз вольны говорить о тех трудностях, которые могли виртуально возникнуть в связи с публикацией списка", — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что данный список "вряд ли можно назвать позитивным".
Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин выразил надежду на то, что "кремлевский доклад" не приведет к усугублению отношений между Россией и США. Песков назвал сам факт публикации "беспрецедентным случаем".
В конце января министерство финансов США обнародовало "список", в который вошло почти все политическое и военное руководство России, а также главы крупных российских госкомпаний, холдингов, производственных и банковских структур — всего 210 человек. Документ не предполагает одномоментного введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них впоследствии могут быть введены ограничения.
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