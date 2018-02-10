Фото: avito.ru
Коттедж площадью 300 квадратных метров на участке в 18 соток продают в поселке Плодопитомник в Барнауле за 27 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом построен из газобетона, обложен рваным кирпичем и покрашен. Плиты перекрытия — железобетонные, крыша – металлочерепица. Имеется отдельный гараж с отдельным входом на два автомобиля и автоматическими воротами.
На первом этаже: кухня-столовая, гостиная с камином, гардеробная, санузел, комната отдыха-кабинет. На втором уровне расположены три спальни и ванная комната. В одной из спален есть еще одна ванная.
В подвале находятся: постирочная, сауна с душевой и комнатой отдыха, спортивный зал, котельная.
На участке имеется зона отдыха, барбекю, высажены хвойные деревья..
Сам поселок находится под круглосуточной охраной.
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