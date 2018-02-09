Взрыв прогремел в жилом доме в Петербурге

В Петербурге в многоэтажном доме во время ремонта взорвался газовый баллон, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, дом сейчас строится, пока не заселен. По другой информации, дом был недавно построен и в нем уже живут люди.
"Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов. Повреждены десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали. Три человека пострадали", — сказал собеседник агентства. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.
По данным Mash: "Взрыв в жилом доме в Петербурге повредил 10 квартир. От мощного хлопка обрушился один из лифтов. Всего повреждены 300 квадратных метров помещений".
По словам очевидцев, "хлопком выбиты стекла третьего этажа, разрушены балконы, а также повреждены стоящие рядом машины".
По данным городского управления МЧС РФ, ЧП произошло по адресу: улица Репищева, 10. Пожара после взрыва не последовало.
Комментарии
Это же надо, не было реновации - не было взрывов... Заговорили о ней и всё завзрывалось