Фото из открытых источников
Вундердевочка – именно такой эпитет, пожалуй, лучше всего подходит юной американской кинозвезде Хлое Грейс Морец, которой 10 февраля исполняется всего-то 21 год.
Эта прелестная и обаятельная блондинка снимается в кино с самого детства и уже достигла немалых высот. А если участь, что у нее все еще впереди, можно с уверенностью говорить – в итоге мир получит великолепную и запоминающуюся актрису.
В день рождения молодой звезды предлагаем подборку фото с Хлоей.
Комментарии
лучшая фотка- это где идет без макияжа где-то по улице. на остальных совсем не то...
Фильм от Brazzers с её участием был бы вообще хитом
Губы красивые! Попка маловата! Последняя фотка самое то!
Морда тупая какая
Где звездела-то?