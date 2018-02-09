Российский миллиардер Владимир Лисин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказал анекдот, сообщает LIFE.
Лисин владеет контрольным пакетом Новолипецкого металлургического комбината и занимает третью строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes (состояние 16,1 млрд долларов),
Анекдот стало комментарием Лисина к поддержке бизнеса со стороны властей России. Многие механизмы стимулирования, по его мнению, страдают от множества вводимых затем ограничений. Олигарх отметил, что, "с одной стороны, сами делаем хорошее дело, с другой — сами его регулируем".
"Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: "Вы знаете, у нас проблемы — посевная на носу, а кузнец запил. Надо что-то сделать?"
Поднимается самый продвинутый и предлагает отправить кузнеца на лечение. "Ну какое лечение? Посевная на носу. Кто будет ремонтировать? Один кузнец. Какие ещё предложения?"
"Давайте его лишим премии квартальной". — "Ну да, трое детей, он сейчас пойдет в соседний колхоз, и мы тоже его потеряли. Один же человек. Давайте что-то получше".
"Давайте морду набьем!" — "40 лет мужику — вы чего? Он развернётся и просто уйдет. Так же тоже нельзя".
"А давайте его изнасилуем!"
Председатель руками разводит: "Что за предложение? Вы что, с ума посходили?"
Тянется вторая рука: "А давайте изнасилуем тракториста!"
"Почему его?"
"А у нас их двое!"
В зале раздался смех. В ответ на это Путин пошутил: "Ну сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет". В зале вновь раздался смех, подкрепленный аплодисментами.
Комментарии
домашняя предвыборная заготовочка? не смешно
Вот уж действительно, было бы смешно, если бы не было так грустно
Анекдот стало комментарием ...
Каков анекдот, такой и комментарий.