Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что у него прошло мало содержательных встреч с российским бизнесом, поэтому многие вопросы не могли решаться оперативно, сообщает РИА Новости.

"Мы достаточно регулярно встречаемся, но я вижу, что содержательных встреч маловато. Надо будет это исправить. Почему я говорю содержательных… вещи, которые легко решаются, надо только этим озаботиться, заняться нужно, нужно своевременно это делать", — сказал президент.

"Ну, надеюсь, что в контакте с вами мы некоторые элементы настроим, в том числе те, о которых с иронией и болью говорил сегодня Владимир Сергеевич (Лисин, основной бенефициар НЛМК). И я постараюсь так организовать и свою работу, чтобы мы почаще могли встречаться с вами не для ритуальных, а для вот таких содержательных разговоров", — заверил Путин.

Он также сказал, что налоговая система страны должна быть стабильной и эффективной для работы бизнеса.

Кроме того, президент заявил, что российские власти России решительно настроены на то, чтобы "зачистить" все, что мешает экономике развиваться.

"Уверяю вас, настрой у нас очень серьезный, решительный на то, чтобы… все, что нам мешает двигаться вперед, было зачищено. Мы очень рассчитываем на то, что эффект, получаемый от этой работы, будет инвестироваться сюда", — сказал Путин.