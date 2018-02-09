Замминистра здравоохранения Наталья Хорова на Совета по развитию социальных инноваций при палате регионов заявила, что за прошедший год младенческая смертность снизилась на 8% и составляет 5,5 промилле (на тысячу новорожденных), сообщает "Парламентская газета".
Эти показатели, как отмечается, являются следствием реализации приоритетного проекта по строительству перинатальных центров.
"За два года в стране был построен 21 перинатальный центр, еще четыре будут введены в эксплуатацию в ближайшее время", — отметила Хорова.
По ее данным, на реализацию проекта из бюджета выделено 77 миллиардов рублей, 92% из них уже освоены. Штаб по строительству перинатальных центров возглавляет министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Другой приоритетный проект в области здравоохранения касается развития санитарной авиации. В рамках проекта было совершено шесть тысяч вылетов, привела данные замминистра. В настоящее время завершены работы по строительству вертолетных площадок. Еще один приоритетный проект в отрасли — "Электронное здравоохранение". В рамках проекта более пяти тысяч медицинских организаций внедрили электронные информационные системы. В 2018 году, как сообщила Хорова, стартует реализация приоритетного проекта по строительству онкологических центров.
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