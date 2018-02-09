Собчак сравнила Кадырова со Сталиным

Телеведущая Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram ответила на критику главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам ее визита в Грозный, отметив, что он, как Сталин, демонстрирует гостям "показное процветание".

Собчак прокомментировала слова Кадырова о том, что ее недавний приезд в республику вызван желанием показать американской аудитории ее "смелость". Также глава Чечни на слова Собчак о том, что федеральные политики не ездят в Грозный, потому что опасаются за свою жизнь, он представил список людей, которые посещали город за указанное время. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявил, что Собчак приехала в Грозный, чтобы создать инфоповод, поскольку она прекрасно понимает, что в регионе у нее нет электората.

В ответ на это Собчак написала, что Кадыров "красуется" тем, что в Чечню приезжает "множество иностранных гостей" и "любит поражать их роскошными приемами и потемкинскими деревнями показного процветания".

"Тут нет ничего нового: Сталин тоже любил показывать иностранцам достижения социализма, выдавая лагеря за добровольный трудовой подвиг народа", — написала она.

"Рамзан Ахматович Кадыров подверг критике мое заявление прессе, что политики неохотно посещают вверенную его управлению республику. Он откликнулся по-гомеровски длинным списком официальных лиц, посетивших Чечню за последнее время. Конечно, я имела в виду совсем не этих людей. Министров федерального правительства, назначенных премьером или президентом, считать политиками вообще нельзя — они вполне официально представляют исполнительную власть, а не избирателей. Впрочем, сегодня в России даже депутаты и функционеры парламентских партий едва ли заслуживают звания "политиков": они выбраны не столько народом, сколько администрацией

Этот визит был омрачен недостойным поведением ваших опричников, и сотни тысяч человек, посмотревших эти кадры, могут догадаться, почему в вашей республике я не чувствовала себя в комфорте и безопасности. К счастью, письма от простых чеченцев напомнили мне, что гостеприимство и уважение к женщине по-прежнему ценятся вашими земляками. Очень жаль, что вы не разделяете их мнение и не присоединились к их извинениям, а продолжаете со мной этот бессмысленный спор", — написала Собчак.