9 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане самым ярким неигровым моментом дня стала, конечно же, официальная церемония открытия Игр. Российская делегация появилась на стадионе между Австрией и Узбекистаном. Россия прошла под олимпийским флагом, который пронесла назначенная оргкомитетом Игр девушка-волонтер. Добавим, что публика встретила олимпийских атлетов из России без особых эмоций.

Чего добились россияне 9 февраля

Теперь коротко о соревнованиях, прошедших в пятницу. По традиции, начнем с керлинга, дисциплина дабл-микст . Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова провели два очередных матча группового этапа и в обоих добились успеха. Вначале были обыграны финны (7:5), а следом и китайцы (6:5).

Вот как выглядит турнирная таблица после четырех туров:

Канада – 3 победы, Норвегия – 3, Россия – 3, Швейцария – 3, Корея – 2, Китай – 1, США – 1, Финляндия – 0.

10 февраля российские керлингисты сыграют с Южной Кореей (в 07:05 по Барнаулу), а вечером с Канадой – в 18:05.

Вчера также прошли соревнования по фристайлу . У женщин в квалификации в дисциплине "могул" от России выступали Марика Пертахия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова. В итоге Рахимова заняла 11-е место, Пертахия – 12-е, Столярова — 20-е. Все девушки отобрались во вторую квалификацию, намеченную на утро 11 февраля. Из 30 участниц десять лучших напрямую уже вышли в финал. Еще 10 финалисток будут определены по результатам второй части квалификации.

У мужчин все для нас сложилось куда удачнее. Россиянин Александр Смышляев стал вторым в первой квалификации мужских соревнований в могуле. Очевидно, что Смышляев – один из фаворитов в последующей борьбе за медали.

Теперь о фигурном катании . Дисциплина — "командное катание". Здесь все складывается для России пока очень драматично. Первыми в короткой программе выступили мужчины. Михаил Коляда, прямо скажем, не оправдал надежд, заняв лишь восьмое место. А вот российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов блестяще откатала короткую программу, став первой. В итоге мы получили за два вида программы 13 очков из 20 возможных (3+10) и пока что делим 3-4 место с японцами. Впереди – соревнования у женщин и в спортивных танцах.

Положение после двух видов программы: Канада — 17 очков, США — 14, Япония — 13, Россия — 13, Израиль — 11, Китай — 10, Италия — 10, Германия — 10, Корея — 6, Франция — 6.

Шансы россиян на медали в субботу

В завершение сегодняшнего дневника о том, что нам ждать от 3-го дня Игр. Итак, 10 февраля будут разыграны первых 5 комплектов наград.

Биатлон (женщины, спринт 7,5 км). От России выступят Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Попадание в 10-ку кого-либо из них можно расценивать как безусловный успех. Начало в 18:15 по Барнаулу.

Конькобежный спорт – финал у женщин на дистанции 3000 м. Начало в 18:00. От России будет бежать Наталья Воронина, вероятно, она сможет побороться за место в Топ-5.

Лыжные гонки (женщины, скиатлон 15 км). Старт в 14:15. Планируется выступление четверых спортсменок от России. Более предпочтительные шансы из отечественных лыжниц – у Анастасии Седовой и Юлии Белоруковой, но это будет не пьедестал почета.

Прыжки на лыжах с трамплина у мужчин. Старт соревнований в 19:35. В финальный раунд пробились четверо россиян, наилучшие перспективы у Евгения Климова. Его "потолок" — место в Топ-10.

Шорт-трек. Мужчины, дистанция 1500 м. Финальный забег пройдет в 19:28 по Барнаулу. От РФ выступят Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. Елистратов способен выиграть медаль любого достоинства.