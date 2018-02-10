9 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане самым ярким неигровым моментом дня стала, конечно же, официальная церемония открытия Игр. Российская делегация появилась на стадионе между Австрией и Узбекистаном. Россия прошла под олимпийским флагом, который пронесла назначенная оргкомитетом Игр девушка-волонтер. Добавим, что публика встретила олимпийских атлетов из России без особых эмоций.
Чего добились россияне 9 февраля
Теперь коротко о соревнованиях, прошедших в пятницу. По традиции, начнем с керлинга, дисциплина дабл-микст. Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова провели два очередных матча группового этапа и в обоих добились успеха. Вначале были обыграны финны (7:5), а следом и китайцы (6:5).
Вот как выглядит турнирная таблица после четырех туров:
Канада – 3 победы, Норвегия – 3, Россия – 3, Швейцария – 3, Корея – 2, Китай – 1, США – 1, Финляндия – 0.
10 февраля российские керлингисты сыграют с Южной Кореей (в 07:05 по Барнаулу), а вечером с Канадой – в 18:05.
Вчера также прошли соревнования по фристайлу. У женщин в квалификации в дисциплине "могул" от России выступали Марика Пертахия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова. В итоге Рахимова заняла 11-е место, Пертахия – 12-е, Столярова — 20-е. Все девушки отобрались во вторую квалификацию, намеченную на утро 11 февраля. Из 30 участниц десять лучших напрямую уже вышли в финал. Еще 10 финалисток будут определены по результатам второй части квалификации.
У мужчин все для нас сложилось куда удачнее. Россиянин Александр Смышляев стал вторым в первой квалификации мужских соревнований в могуле. Очевидно, что Смышляев – один из фаворитов в последующей борьбе за медали.
Теперь о фигурном катании. Дисциплина — "командное катание". Здесь все складывается для России пока очень драматично. Первыми в короткой программе выступили мужчины. Михаил Коляда, прямо скажем, не оправдал надежд, заняв лишь восьмое место. А вот российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов блестяще откатала короткую программу, став первой. В итоге мы получили за два вида программы 13 очков из 20 возможных (3+10) и пока что делим 3-4 место с японцами. Впереди – соревнования у женщин и в спортивных танцах.
Положение после двух видов программы: Канада — 17 очков, США — 14, Япония — 13, Россия — 13, Израиль — 11, Китай — 10, Италия — 10, Германия — 10, Корея — 6, Франция — 6.
Шансы россиян на медали в субботу
В завершение сегодняшнего дневника о том, что нам ждать от 3-го дня Игр. Итак, 10 февраля будут разыграны первых 5 комплектов наград.
Биатлон (женщины, спринт 7,5 км). От России выступят Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Попадание в 10-ку кого-либо из них можно расценивать как безусловный успех. Начало в 18:15 по Барнаулу.
Конькобежный спорт – финал у женщин на дистанции 3000 м. Начало в 18:00. От России будет бежать Наталья Воронина, вероятно, она сможет побороться за место в Топ-5.
Лыжные гонки (женщины, скиатлон 15 км). Старт в 14:15. Планируется выступление четверых спортсменок от России. Более предпочтительные шансы из отечественных лыжниц – у Анастасии Седовой и Юлии Белоруковой, но это будет не пьедестал почета.
Прыжки на лыжах с трамплина у мужчин. Старт соревнований в 19:35. В финальный раунд пробились четверо россиян, наилучшие перспективы у Евгения Климова. Его "потолок" — место в Топ-10.
Шорт-трек. Мужчины, дистанция 1500 м. Финальный забег пройдет в 19:28 по Барнаулу. От РФ выступят Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. Елистратов способен выиграть медаль любого достоинства.
Комментарии
"Вот как выглядит турнирная таблица после четырех туров:
Канада – 3 победы, Норвегия – 3, Россия – 3, Швейцария – 3, Корея – 2, Китай – 1, США – 1, Финляндия – 0."
А разве официально на олимпиаде выступает команда России? Так и писать "нейтральные спортсмены".
10.02.2018 07:58
- гость -
убогий русофоб..?
Целью Мок было показать что чистые без допинга спортсмены ничего не выиграют на этой олимпиаде, а еще разбить общество на два лагеря. На тех кто за поездку и тех кто против.
все равно- нужно болеть за наших спортсменов, им сейчас нелегко, даже если ничего не завоюют
Это не НАШИ спортсмены.
Чего добивался Запад на шоу под названием "Олимпиада"? Думаете, выгнать Россию из этого шоу?
Ничего подобного!
Если бы нас просто выгнали, многие стали бы говорить, что шоу без России – это уже не то шоу и нечего на него смотреть. Ну, и денег бы там поубавилось. Не только потому что рейтинги этого шоу снизились бы и рекламные доходы уменьшились бы. Но и потому что в этом случае РФ перестала бы платить в МОК организаторам шоу и отказалась бы закупать у них трафик на ТВ.
Задача стояла в том, чтобы опустить Россию головой в парашу, но чтобы само шоу при этом не пострадало.
По моему ... с ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ ТАК НЕ ПОСТУПАЮТ . ... Нет , не правильно сказал - ВЕЛИКАЯ СТРАНА ТАК НЕ ПОЗВОЛЯЕТ С СОБОЙ ПОСТУПАТЬ .
10.02.2018 07:58
- гость -
Не надо ничего придумывать - наша команда выступает как Олимпийские атлеты из России.
вы о чем вообще????
Смотрите меньше телевизор!!!
10.02.2018 10:16
- гость -
Ну да, Российский Олимпийский Атлет.