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Падение Коляды и взлет Смышляева: олимпийский дневник Amic.ru за 10 февраля

, ИА "Амител"
В субботу в Пхенчхане разыграют 5 комплектов наград – в биатлоне, лыжах, шорт-треке, у конькобежцев и прыгунов с трамплина

Фото: sport-express.ru

9 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане самым ярким неигровым моментом дня стала, конечно же, официальная церемония открытия Игр. Российская делегация появилась на стадионе между Австрией и Узбекистаном. Россия прошла под олимпийским флагом, который пронесла назначенная оргкомитетом Игр девушка-волонтер. Добавим, что публика встретила олимпийских атлетов из России без особых эмоций.

Чего добились россияне 9 февраля

Теперь коротко о соревнованиях, прошедших в пятницу. По традиции, начнем с керлинга, дисциплина дабл-микст. Россияне  Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова провели два очередных матча группового этапа и в обоих добились успеха. Вначале были обыграны финны (7:5), а следом и китайцы (6:5).

Вот как выглядит турнирная таблица после четырех туров:

Канада – 3 победы, Норвегия – 3, Россия – 3, Швейцария – 3, Корея – 2, Китай – 1, США – 1, Финляндия – 0.

10 февраля российские керлингисты сыграют с Южной Кореей (в 07:05 по Барнаулу), а вечером с Канадой – в 18:05.

Вчера также прошли соревнования по фристайлу. У женщин в квалификации в дисциплине "могул" от России выступали Марика Пертахия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова. В итоге Рахимова заняла 11-е место, Пертахия – 12-е, Столярова — 20-е. Все девушки отобрались во вторую квалификацию, намеченную на утро 11 февраля. Из 30 участниц десять лучших напрямую уже вышли в финал. Еще 10 финалисток будут определены по результатам второй части квалификации.

У мужчин все для нас сложилось куда удачнее. Россиянин Александр Смышляев стал вторым в первой квалификации мужских соревнований в могуле. Очевидно, что Смышляев – один из фаворитов в последующей борьбе за медали.

Теперь о фигурном катании. Дисциплина — "командное катание". Здесь все складывается для России пока очень драматично. Первыми в короткой программе выступили мужчины. Михаил Коляда, прямо скажем, не оправдал надежд, заняв лишь восьмое место. А вот российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов блестяще откатала короткую программу, став первой. В итоге мы получили за два вида программы 13 очков из 20 возможных (3+10) и пока что делим 3-4 место с японцами. Впереди – соревнования у женщин и в спортивных танцах.

Положение после двух видов программы: Канада — 17 очков, США — 14, Япония — 13, Россия — 13, Израиль — 11, Китай — 10, Италия — 10, Германия — 10, Корея — 6, Франция — 6.

Шансы россиян на медали в субботу

В завершение сегодняшнего дневника о том, что нам ждать от 3-го дня Игр. Итак, 10 февраля будут разыграны первых 5 комплектов наград.

Биатлон (женщины, спринт 7,5 км). От России выступят Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Попадание в 10-ку кого-либо из них можно расценивать как безусловный успех. Начало в 18:15 по Барнаулу.

Конькобежный спорт – финал у женщин на дистанции 3000 м. Начало в 18:00. От России будет бежать Наталья Воронина, вероятно, она сможет побороться за место в Топ-5.

Лыжные гонки (женщины, скиатлон 15 км). Старт в 14:15. Планируется выступление четверых спортсменок от России. Более предпочтительные шансы из отечественных лыжниц – у Анастасии Седовой и Юлии Белоруковой, но это будет не пьедестал почета.

Прыжки на лыжах с трамплина у мужчин. Старт соревнований в 19:35. В финальный раунд пробились четверо россиян, наилучшие перспективы у Евгения Климова. Его "потолок" — место в Топ-10.

Шорт-трек. Мужчины, дистанция 1500 м. Финальный забег пройдет в 19:28 по Барнаулу. От РФ выступят Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. Елистратов способен выиграть медаль любого достоинства.

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

10.02.2018 07:58
- гость -

"Вот как выглядит турнирная таблица после четырех туров:

Канада – 3 победы, Норвегия – 3, Россия – 3, Швейцария – 3, Корея – 2, Китай – 1, США – 1, Финляндия – 0."

А разве официально на олимпиаде выступает команда России? Так и писать "нейтральные спортсмены".

0  0
10.02.2018 09:10
- гость -

10.02.2018 07:58
- гость -
убогий русофоб..?

0  0
10.02.2018 09:31
- гость -

Целью Мок было показать что чистые без допинга спортсмены ничего не выиграют на этой олимпиаде, а еще разбить общество на два лагеря. На тех кто за поездку и тех кто против.

0  0
10.02.2018 09:41
гость

все равно- нужно болеть за наших спортсменов, им сейчас нелегко, даже если ничего не завоюют

0  0
10.02.2018 10:03
- гость -

Это не НАШИ спортсмены.

0  0
10.02.2018 10:16
- гость -

Чего добивался Запад на шоу под названием "Олимпиада"? Думаете, выгнать Россию из этого шоу?
Ничего подобного!
Если бы нас просто выгнали, многие стали бы говорить, что шоу без России – это уже не то шоу и нечего на него смотреть. Ну, и денег бы там поубавилось. Не только потому что рейтинги этого шоу снизились бы и рекламные доходы уменьшились бы. Но и потому что в этом случае РФ перестала бы платить в МОК организаторам шоу и отказалась бы закупать у них трафик на ТВ.
Задача стояла в том, чтобы опустить Россию головой в парашу, но чтобы само шоу при этом не пострадало.
По моему ... с ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ ТАК НЕ ПОСТУПАЮТ . ... Нет , не правильно сказал - ВЕЛИКАЯ СТРАНА ТАК НЕ ПОЗВОЛЯЕТ С СОБОЙ ПОСТУПАТЬ .

0  0
10.02.2018 10:16
- гость -


10.02.2018 07:58
- гость -

Не надо ничего придумывать - наша команда выступает как Олимпийские атлеты из России.

0  0
10.02.2018 12:19
- гость -

вы о чем вообще????
Смотрите меньше телевизор!!!

0  0
10.02.2018 12:41
- гость -

10.02.2018 10:16
- гость -

Ну да, Российский Олимпийский Атлет.

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