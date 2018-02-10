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Сотрудники ГИБДД остановили прорыв танков на подступах к Кронштадту

, ИА "Амител"
В результате лишь часть техники сможет попасть к месту реконструкции боя

Фото: youtube.com

Сотрудники ГИБДД остановили на въезде в Кронштадт колонну из БТР, танков и автотралов, украшенных фашистской символикой, сообщает "Фонтанка".

Оказалось, что военная техника предназначается для реконструкции сцен Сталинградской битвы, которая должна состояться 11 февраля близ кронштадтского Адмиралтейства.

При проверке документов правоохранители обнаружили ряд нарушений, препятствующих участию танков в представлении. Кроме того, движение большегрузов по центру Кронштадта запрещено.

Как отмечается, военно-патриотический клуб "Красная звезда", который является организатором мероприятия, поздно уведомил о движении машин и неправильно оформил документы.

В результате лишь часть техники сможет попасть к месту реконструкции. Организаторы сейчас решают, что делать с машинами, которые не прошли.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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