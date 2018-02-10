За какое время в Барнауле возводят высотный дом и из каких материалов сегодня строят в столице Алтайского края разбирались журналисты Алтайского строительного портала.

Самые скорые

По данным журналистов портала, самым быстровозводимым сегодня можно считать дом, который строится по проезду Северному Власихинскому, 88. Впрочем, это не удивительно: 19-ти этажный дом состоит только из одной блок-секции. ИСК "Союз", который является застройщиком, планирует воздвигнуть дом всего за 10 месяцев. В компании уверяют. что им вполне по силам, так как большинство используемых при строительстве здания изделий заводского изготовления, то есть монтаж ведется "с колес", и коробка собирается за три месяца. Оставшегося времени хватит на отделочные, инженерно-технические и другие работы. К тому же у ИСК "Союз" имеется свое производство ЖБИ.

Кстати, второе и третье места в этом рейтинге заняли объекты этого же застройщика. Они возводятся в квартале "Времена года" по ул. Взлетная, 115 и пр. Энергетиков, 14. Строительство первого планируют завершить за 1 год и 3 месяца. Это 17-ти этажный дом, который состоит из двух блок-секций. Второй будут строить на два месяца дольше. Здесь по проекту 19 этажей и шесть подъездов.

Самые долгие

Самым долгостроящимся в Барнауле, по мнению авторов строительного портала, является ом по ул. 1905 года, 25 (ЖК "Столичный"). Это здание состоит из двух корпусов. Один состоит из 13 этажей и 9 подъездов, второй — 3-секционный 17-этажный корпус с башней в 23 этажа, увенчанной шпилем. Строить этот комплекс планируют 4 года 10 месяцев.

На втором месте рейтинга разместился дом на Павловском тракте, 297. Срок строительства составит 4 года и 4 месяца. Дело в том, что возводить объект начинал ОАО "СтройГаз", который из-за тяжелого финансового состояния был вынужден заморозить работы на площадке. Сейчас строительство продолжила компания "Барнаулкапстрой". В течение года она довела проект до завершающей стадии. Дом будет состоять из 12-16 этажей, 2 блок-секций и крупной пристройки.

На третьем месте разместились сразу пять новостроек Барнула, которые планируют возвести за 3 года и 10 месяцев. Речь идет об объектах на ул. Советской Армии, 71, пр. Ленина, 195а, ул. Власихинская, 115, ул. Власихинская, 109 и Павловский тракт, 291.

Сколько времени строят

В среднем на строительство многоквартирного высотного дома в Барнауле тратится три года. Это период от начала работ на площадке до сдачи объекта.

Ответственность и технологии

По мнению экспертов на сокращение сроков возведения домов серьезно повлиял технический прогресс, а также растущая ответственность застройщиков.

"Сегодня мы перешли на новые технологии. Это и монолит, и сборные железобетонные конструкции, которые улучшают качество и организацию процесса. Работники отрасли стали более социально ответственными и выдерживают все договорные условия, за счет чего увеличиваются не только темпы работ, но и объем возводимого жилья, если сравнивать с предыдущими десятилетиями. Ведь к стройкомплексу сегодня предъявляются серьезные требования, если раньше компания сдавала только дом, то сегодня она обязательно выполнит и благоустройство прилегающей территории", — говорит Игорь Перемазов, исполнительный директор Союза строителей "Регионального объединения работодателей Алтайского края".

Доверяем проверенным

При строительстве домов в Барнауле используется три метода: кирпичная кладка, панельное и монолитное домостроение. Есть в городе и смешанный тип. Это монолитный каркас с заполнением стен кирпичом, бетонными блоками, стеклопакетами. По мнению авторов, в Барнауле сегодня больше всего объектов возводят из кирпича — 17 новостроек. На втором место — "смешанные" высотки (10), треть – панельные (9) и только 6 строящихся домов будут полностью монолитными.

По мнению председателя правления Союза строителей "Регионального объединения работодателей Алтайского края" Александра Мишустина, основным критерием при выборе строительного материала является экономика: "Например, для выполнения кирпичной кладки нужны специалисты высокого класса, и это большие трудозатраты, которые не каждая компания может себе позволить. В панельном домостроении требуется наличие собственных комбинатов по производству железобетонных изделий, что тоже не всем под силу. Поэтому каждый застройщик выбирает то, что ему проще и выгоднее", — объясняет Мишустин.

Все выше и выше

Отметим, что за последние годы в Барнауле стали строить больше высоких и очень высоких зданий. По мнению эксперта, в первую очередь это связано с дороговизной земли под строительство — в СССР она выдавалась бесплатно, а сейчас — нет. В то же время Мишустин считает, что для Барнаула оптимальная высота "высотки" — 16 этажей.