76-летняя пенсионерка Любовь Мореходова, живущая в доме на берегу Байкала, вынуждена преодолевать озеро на коньках, поскольку есть проблемы с транспортом и дорогами. Сюжет вышел на YouTube-канале "Настоящее время".

Пробежка на коньках — единственный способ для женщины добраться до необходимых мест из своего хутора. Она рассказала, как один из местных чиновников сказал ей, что "эта точка значения не имеет".

По словам самой пенсионерки, ее коньки выпущены в 1943 году и до сих пор служат, несмотря на то, что давно не затачивались.

Она отметила, что когда на льду, то пропадает боль в спине, а когда дует попутный ветер, то и вовсе "летит" — в этом случае она раскрывает "пальтишко, как парус". Однако она очень опасается, что конек может попасть "в щелку и тогда кранты" — травм не избежать.

В 20-ти минутном видеоролике женщина рассказывает историю своей жизни. Она подчеркивает, что, несмотря на все трудности, покидать берег Байкала не намерена. Пенсионерка признается, что ее дом — это ее клочок земли, и он для пенсионерки в буквальном смысле значит "все".