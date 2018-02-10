Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что стране следовало бы перейти с нефтяной на молочную зависимость, сообщает РИА Новости.
"Мы должны отойти от нефтяной зависимости и перейти на молочную зависимость. Молочную, зерновую, станкостроительную, инновационную", — сказал Титов.
Он отметил необходимость не только самим обеспечивать себя товарами и продуктами, но и поставлять их на экспорт.
"Но для этого должно быть удобно, выгодно и безопасно производить в России", — добавил бизнес-омбудсмен.
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