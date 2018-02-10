Телеведущий Владимир Соловьев попросил покинуть студию американского журналиста российского происхождения Григория Винникова (Грэг Вайнер) после того, как тот оскорбил погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова.
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему летчику. В это время Винников попытался оспорить правильность присуждения Филипову звания Героя России.
Заявление американского журналиста спровоцировало небольшую словесную перепалку. Никонов потребовал, чтобы Винников покинул студию: "Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию".
Соловье поддержал и также попросил гостя удалиться: "В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям". Винников молча удалился.
"У нас нет свободы кощунства в стране", — подытожил депутат Никонов
Комментарии
Не знаю,кто что сказал.Но думаю,что люди,выбирающие профессию,понимают,что идут играть не в "бирюльки",смерть-это естественно,тем более,что застрахована.Давать героя за самоубийство-это не правильно,а если давать всем погибшим,то давайте вспомним "афган" и простых солдат,которые погибли за то,что их призвали по закону,они не выбирали профессию,их просто погнали,и это был подвиг.
Американо-эмигрантская мразь должна была вылететь из студии посредством пинков, и следом за ней лысый скакун. А то, как это сделал Соловьёв - только после единодушного возмущения студии и с извинениями - позволяет сделать допущение что подобные оскорбления России и россиян происходят по заранее запланированному сценарию с целью поднять скандальный рейтинг программы среди любителей всевозможных "стирок", "окон" и "давай поженимся". Косвенно это подтвердил Михеев .А мы потом возмущаемся почему ковтуны-трюханы-вайнеры-корейбы и прочие позволяют себе так себя вести.Лично в моих глазах Соловьёв упал ниже плинтуса.
Шоу ряженных.
Все тамошние эксперты - это артисты разговорного жанра, одни и теже набившие оскомину лица, прошедшие специальный отбор и получающие почасовую оплату.
Театр для замутнения обывательского мозга.
Время имитаторов и мистификаций.
Вот нам свезло жить в такое время, когда все вокруг шоу.
соловьев живет в Италии на фешенебельном курорте озере Кома и давно отсасывает у буржуинов
лётчик из двух зол выбрал меньшее, как и замминистра Татарстана, обвиняемая в хищении, найденная мертвой. давайте ей тоже героя дадим. он даже в духов не попал.
10.02.2018 08:58
- гость -. Вроде он забрал с собой двух духов, а то что подорвался, так я считаю что выхода другого не было, почитатели "самой мирной религии" ему бы на камеру горло перерезыли и как обычно они это делают еще бы и над трупом поглумились, так что парень реально герой, и пофигу что он там "за деньги воевал" как некоторые пишут, работа у него такая. Светлая память парню
Может чего упустил... а чего он геройского совершил? Бомбил аборигенов?
Такое впечатление, что на ТВ собрали одних подонков и таких же приглашают на передачи. Причем платят за это баснословные деньги, позволяющие вешать населению лапшу в России, но жить а странах НАТО!!!
во время ВОВ советскому летчику-истребителю для того, чтобы быть представленным к званию Героя Советского Союза, необходимо было лично сбить (или уничтожить на земле) 15 вражеских смолетов. подобные (и очень нелегкие!) нормы существовали для всех родов войск. для снайперов, например, нужно было уничтожить более 200 гитлеровцев или особо важную персону. сейчас это звание девальвировалось, и его раздают "авторитетным" чеченам за красивые глаза.
недавно два казака-ряженых сдались духам и что? месяц пыток и секир-башка. лучше уж граната. в Афгане каждый солдат последний патрон в панаме или кармане носил.
Снова дождь за окном, снова сырость и слякоть
Холодильник открыл, выпил водки стакан
Настроенье дерьмо, просто хочется плакать
Взял гитару и вспомнил тебя, мой Афган
Вспомнил лица друзей, с кем делил лихолетье
Вспомнил тех, кто ушел, вспомнил тех с кем дружил
Вспомнил тех, кто последний патрон в пистолете
Для себя оставлял и судьбу не винил
10.02.2018 09:47
гость. "Бомбил аборигенов"? Вы толи с головушкой не дружите? Он служил в Армии РФ, и по своей собственной инициативе не мог он аборигенов бомбить, у него был приказ, он его выполнял и во время исполнения приказа погиб, за это и героя получил, кстати вас не смущает, что у аборигенов есть ПЗРК способное сбить сверхзвуковой истребитель?
За непрофессионализм и трусость раздавать Героев ...
Су-25 — штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт.
справедливый(не басманный) суд в Гааге разберётся, кто убил (или помогал Асаду убить, чтобы усидеть на троне) 1 000 000 сирийцев(5%) с 2011 года. кто герой и кто преступник.
10.02.2018 09:51
- гость -
Такое впечатление, что на ТВ собрали одних подонков и таких же приглашают на передачи. Причем платят за это баснословные деньги, позволяющие вешать населению лапшу в России, но жить а странах НАТО!!!
У меня про Амик такое же впечатление создаётся. Столько подонков здесь стало собираться. Льют грязь на Россиё и её героев. Не удивлюсь, если им из-за бугра за мерзкие посты доплачивают по «тридцать серебренников». Вот только модератор на Амик'е не Соловьёв...
10.02.2018 11:21 ты походу один такой остался- безумно преданый плешивому фюреру когда он тебя "пошлёт в последний бой"? не забудь заорать "дядя фюрер мы с тобой!"
10.02.2018 11:35 - гость -
Так, по первому пункту моего поста о подонках, к которым ты принадлежишь, у тебя вопросов нет и ты с этим согласен. А вот когда ты нашего президента приравниваешь к правителю своей мечты, то глубоко в этом заблуждаешься - не быть в России фашизму, натура у русских, в отличии от тебя, не фашистская...
Перебежчик Гриша , покинувший СССР и бежавший за красивой жизнью в СШП,
ведет себя крайне неуважительно перебивая и охаивая все Российское.
Вообще манера Соловьева заглушать выступления некоторых приглашенных эдаким междусобойчиком с Гришей или Бомом очень некрасиво выглядит. Отвратительно.
Скатились до передачи: "кто кого переорет"
10.02.2018 11:35
- гость -
а тебя куда послать после таких слов? наверное к людоедским племенам африки.....
p.s.
свое фото покажи, сам то не плешивый, поди вообще лысый
10.02.2018 11:08
- гость -
справедливый(не басманный) суд в Гааге разберётся
увидели мы уже всю справедливость гейропейских судов на примере наших спортсменов.
Что касается цифр, то врете зря, наверное не знаете что ложь приносит больший минус в карму....
«Асад, безусловно, террорист, который занимается террором на государственном уровне. (...) Как мы можем обсуждать будущее с президентом Сирии, который убил почти миллион своих граждан?» — заявил большой друг Путина Эрдоган.