Фото: пресс-служба управления ФССП по Новосибирской области

Без вести пропавшая жительница Новосибирска нашлась в Центральном районном суде — пристав, работающий в суде, узнал женщину по ориентировке от полиции и помог ей вернуться домой. Об этом пишет портал "НГС.Новости".

30-летняя женщина пропала днём 3 февраля — она вышла в магазин и не вернулась домой. Мать сибирячки обратилась в полицию, когда та не пришла домой через час. 4 февраля полиция объявила женщину в розыск.

"Мама беспокоилась, потому что у дочери есть заболевание. Она ей звонила через час, но та не отвечала. Ближе к вечеру дочь ответила, но не сказала, где находится. Мама продолжила звонить, но к двенадцати часам ночи телефон разрядился", — рассказали изданию в управлении ФССП по Новосибирской области.

Полиция передала ориентировку на пропавшую судебным приставам — они рассматривали версию, что женщина может появиться в Центральном районном суде, так как ранее на неё был составлен административный протокол по ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение).

Днём 5 февраля женщина появилась в суде на слушаниях, где её заметил пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Игорь Красников. После этого сибирячку передали близким.