Фото: newsbel.by
Американский болельщик развернул на трибуне флаг России на церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.
По данным издания, американца зовут Филип Вахуда, он приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия", а затем развернул его на трибунах.
"Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — цитирует издание слова болельщика из США.
Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.
МОК в заявлении 25 января уточнил, что "демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена". При этом в заявлении отмечалось, что "если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года".
Комментарии
Пятая колонна и в США есть...
Нормальные люди везде есть, а вы опять про пятую точку, колонну то есть
10.02.2018 09:38
- гость -
Ирония. Жалко хорошего человека - теперича засудят за чужой флаг...
Ой, да он теперь знаменитостью станет, его начнут в американские ток шоу приглашать(типо нашего пусть говорят и подобных), о нем все газеты напишут
Героя России дать и квартиру в Мытищах
Свалил из России, теперь Героя России получит, за подвиг
Россию к олимпиаде не допустили кажется ни флага ни гимна...
Провокация. Флаг России ведь нельзя публично показывать на ОИ, только у себя в раздевалочке ОАR.