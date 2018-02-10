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Американский болельщик развернул на трибуне флаг России на церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

По данным издания, американца зовут Филип Вахуда, он приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия", а затем развернул его на трибунах.

"Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — цитирует издание слова болельщика из США.

Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

МОК в заявлении 25 января уточнил, что "демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена". При этом в заявлении отмечалось, что "если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года".